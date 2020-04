Tradicotomias: descubra tradições musicais portuguesas

“Tradicotomias” é uma rubrica sobre a riqueza da tradição musical portuguesa. Todos os domingos pelas 18h é lançado um novo episódio que intercalará uma rubrica de conversa, com uma rubrica de música.

O episódio desta semana é uma composição original que tem o nome de “Braguesa Resistente”.

Não percam o terceiro episódio, onde ficará a saber mais sobre Cavaquinhos, Machetes, Machinhos e Braguinhas.

As permanentes dicotomias entre o passado e o futuro, o lugar da cultura tradicional no presente… as canções e os instrumentos tradicionais, novas músicas, criações e abordagens… os tantos aficionados por um legado que teimam, e sentem o dever de, projectar no futuro! Conhecendo, protegendo e reinventando a nossa música e cultura de raiz identitária.

Tradicotomias é conduzido por Daniel Pereira Cristo – músico e cantautor, apaixonado e estudioso dos cordofones e música tradicional.