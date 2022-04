Tradição portuguesa de volta a Nanterre

O passado fim de semana foi marcado pelo regresso da Feira dos Produtos Portugueses de Nanterre, região que fica a poucos quilómetros de Paris.

Nesta 17.ª edição, o certame organizado pela ARCOP, Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal de Nanterre, voltou a juntar a comunidade nos pavilhões do Espace Chevreul.

Esta longa tradição tem como objetivo apresentar em Nanterre os melhores produtos tradicionais portugueses, desde o artesanato aos vinhos, azeites, enchidos, queijos e doçaria, que puderam ser degustados no local, com direito a fado, baile, banda filarmónica, cantares ao desafio e outras animações tipicamente lusitanas.

Depois de ter estado parado durante dois anos, o evento contou com a presença do presidente de Nanterre, do Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, do Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, e do deputado eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco.

Além das bandas e conjuntos da nossa diáspora, fizeram-se ainda ouvir os autarcas das regiões lusas de Melgaço, Monção, Vila Flor, Mirandela, Seia, Pombal, Amarante, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Macedo de Cavaleiros, Vila Verde, Arcos de Valdevez, Tarouca, Montemor-o-Novo e Montalegre.

Carlos Gonçalves, ex-deputado eleito pelo círculo da emigração na Europa e uma presença assídua em Nanterre, também acompanhou as festividades no local.

