Tradição lusa encanta visitantes em Andorra

Com a organização do Grupo de Folclore Casa de Portugal, “O Feirão” trouxe de volta a celebração das tradições minhotas ao Principado de Andorra. No passado dia 3 de julho abriram-se as portas à cultura portuguesa e a todos os que a quiseram visitar.

A mostra teve como propósito manter vivas as tradições ancestrais portuguesas e a cultura rural tradicional entre os emigrantes de Andorra.

De acordo com as fontes do Blogue do Minho, a tasca da aldeia foi o “espaço de convívio por excelência”, onde os visitantes puderam degustar os tradicionais petiscos portugueses e o vinho verde.

As fontes acrescentam ainda que na tasca os pastéis de bacalhau caseiros, os enchidos, as broas e o azeite beirão despertaram os apetites e rivalizaram com os doces típicos portugueses, desde as natas, às bolas de berlim.

A par da degustação, foi possível assistir às apresentações do grupo de folclore, que atuaram no cenário campestre com os trajes de época, entre cantigas e danças de modinhas do repertório folclórico do Alto Minho.

Este mercado tradicional foi a derradeira iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal, antes da partida para as férias de verão em Portugal. Este ano uma comitiva do grupo irá participar no desfile da Mordomia da Romaria d’Agonia em Viana do Castelo, em agosto.

