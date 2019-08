Trabalho flexível pode ajudar a combater desemprego

Para aqueles que usufruem de emprego estável, pode ser fácil ter a temida sensação de retornar ao escritório na segunda-feira de manhã – mas para as milhares de pessoas que enfrentam o desemprego e as dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, ter um emprego pode parecer um sonho inatingível. Com desafios para o trabalho que vão desde a falta de transporte até um histórico criminal, aqueles que lutam para encontrar emprego são um grupo amplo e diversificado.

Seja qual for a causa, o desemprego pode ter sérias repercussões a nível pessoal, afetando as finanças da família e prejudicando a saúde e os relacionamentos, e a um nível mais amplo, afetando as comunidades e reduzindo o PIB de uma país. Para as empresas que enfrentam desafios de contratação, isso pode significar que um conjunto significativo de talentos está inexplorado.

Essas ramificações variadas fazem com que encontrar uma solução para trabalhadores em potencial é crucial para empregados e empregadores. Contactar e encorajar esses grupos de pessoas de volta ao local de trabalho é fundamental, e uma maneira comprovada de fazer isso é encorajar práticas de trabalho flexíveis. Há quatro tipos de empregados que podem ser apoiados pelo acesso a opções flexíveis: aqueles com responsabilidades de cuidadores, pais solteiros, trabalhadores mais velhos e pessoas com deficiência.

Cuidadores

Aqueles que cuidam de um parente ou amigo que precisa de apoio extra devido a doença ou deficiência – podem enfrentar um “ato de malabarismo” ao tentar equilibrar um trabalho e as suas outras responsabilidades. Por exemplo, no Reino Unido, um em cada cinco cuidadores vê-se obrigado a desistir do emprego para se dedicar às suas responsabilidades de cuidado, e metade dos cuidadores que não trabalham afirmam que gostariam de ter um emprego. O trabalho flexível permite que um cuidador permaneça próximo o suficiente do recetor de cuidados para receber ou que os cuidadores trabalhem remotamente. Esse equilíbrio oferece uma maneira de manter a produtividade e níveis adequados de atendimento. Com horas e locais ágeis, deixar uma carreira para cuidar de um ente querido pode tornar-se uma escolha e não uma necessidade.

Pais solteiros

Os pais, particularmente os pais solteiros, enfrentam vários desafios quando procuram encontrar ou regressar ao emprego. A educação de crianças é caro e com um único rendimento, pode tornar-se inacessível a muitas famílias monoparentais. Conciliar as necessidades dos cuidados infantis com as horas de trabalho tradicionais e de uma deslocação diária pode impedir ativamente que pais solteiros ocupem determinadas funções. Isso pode significar que estes são forçados a aceitar um emprego com mais cronograma ou flexibilidade de mudança, mas menos proteção ao emprego e menos oportunidades de progresso. Muitas vezes, uma “criança doente ou pneu furado pode significar um emprego perdido” para pais solteiros.

Talvez não surpreenda que o IWG veja várias vantagens no trabalho flexível para os pais que trabalham, mas as famílias monoparentais podem beneficiar desse tipo de espaço de escritório. Trabalhar mais perto de casa ou da escola significa mais opções para cuidar de crianças e pode eliminar preocupações, como o transporte ou o trânsito. Estas considerações podem ser a diferença entre emprego e desemprego para muitos pais solteiros que desejam regressar ao trabalho.

Trabalhadores mais velhos

Vários estudos mostram que os trabalhadores mais velhos também podem encontrar dificuldades em encontrar ou manter um emprego, principalmente devido a fatores como saúde precária, discriminação e falta de competências. À medida que a idade da reforma continua a aumentar em todo o mundo, é importante encontrar soluções para aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores mais velhos. O trabalho flexível não pode resolver todos estes problemas, mas pode tornar possível o trabalho de funcionários mais velhos que enfrentam problemas de saúde ou mobilidade limitada.

De acordo com um relatório do think tank “The Resolution Foundation”, um número significativo de trabalhadores mais velhos diz que permaneceriam no trabalho por mais tempo se tivessem opções flexíveis. O espaço de trabalho flexível pode ajudar a tornar os arranjos flexíveis uma realidade para muitos trabalhadores mais velhos que não querem trabalhar em casa, mas não se podem comprometer com um longo trajeto, precisam de acesso à tecnologia que não têm em casa ou àqueles com necessidades de saúde serem capaz de trabalhar perto de cuidados médicos.

Deficiência

Problemas saúde e mobilidade também podem ser uma grande barreira para integrar o mundo de trabalho. De acordo com um estudo da American Behavioral Scientist, apesar dos esforços para abrir mão-de-obra para pessoas com deficiências, apenas 17,2% das pessoas com deficiência estão empregadas, em comparação com 65% das pessoas sem deficiência.

O trabalho flexível pode novamente aliviar alguns dos desafios que as pessoas com deficiências enfrentam ao tentar entrar no mercado de trabalho, como programar consultas médicas ou combinar horas com o pico de produtividade do funcionário, que pode variar significativamente ao longo do dia. Um espaço de trabalho flexível também pode fazer a diferença para pessoas que enfrentam problemas de mobilidade durante uma viagem. Ficar mais perto de casa, encontrar um escritório com maior acesso ou poder locomover-se fora da hora de ponta pode tornar mais fácil chegar ao trabalho.