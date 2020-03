Trabalho em tempo de coronavírus

É só para dizer que esta manhã às 8.45 entrei num edifício onde trabalham cerca de 200 pessoas.

Abri três portas até chegar ao meu piso e depois ainda a quarta porta (portas tocadas por estas 200 pessoas várias vezes ao dia) que dá acesso à sala em open space onde trabalho eu e mais 30 pessoas.

Se eu não for trabalhar o serviço não é prestado e descontam-me do salário, obviamente, porque ao contrário da máxima dos unicórnios da bela Guta Moura Guedes (máxima que guardo para a vida) pode haver toda a boa-vontade do mundo mas o dinheiro não aparece só por causa dela.

Vou consciente do comportamento que devo ter para me proteger e por isso hei-de continuar a ir à praia ao fim de semana sempre que estiver sol.