Trabalho do embaixador João Mira Gomes reconhecido em Espanha

O Embaixador de Portugal em Espanha, João Mira Gomes, foi galardoado com o “Máster de Oro” do Real Fórum de Alta Dirección, que visa homenagear pessoas que se destacam no seu exercício profissional nos domínios político, económico, empresarial e cultural.

O galardão foi entregue pelo presidente desta instituição, Carlos Escudero de Burón, numa cerimónia realizada na Residência oficial do Embaixador de Portugal.

Segundo o MNE, foram igualmente galardoados o Presidente da Vodafone Espanha, António Coimbra, e a Diretora de Recursos Humanos da KPMG Espanha, Teresa Coelho.

A cerimónia contou com a presença do Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, na qualidade de Presidente do Capítulo português do Real Fórum.