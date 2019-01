Trabalhadores de escritório sofrem de “frustração vocacional”

Um estudo recente da Staples indica que os trabalhadores de escritório em Portugal sofrem de “frustração vocacional”. 92% sentem-se frustrados em relação ao seu local de trabalho, muitos deles sentindo a necessidade de sair do ambiente de escritório, como resultado. Para aqueles que não têm essa possibilidade, um em cinco acaba por procurar anúncios de emprego no LinkedIn, por algo melhor*.

A mudança de empregos é frequente, prevendo-se que os trabalhadores tenham 11,7 empregos entre os 18 e os 48 anos**. A expectativa de melhores condições no local de trabalho deixa a maioria dos trabalhadores de escritório a considerar uma mudança de emprego. No entanto, quando estes mudam de empregador, muitos apenas experimentam uma alteração de curto prazo. De acordo com o estudo, um quarto (23%) fica frustrado no seu novo escritório logo nos primeiros seis meses.

O estudo destaca uma relação importante entre as condições do escritório, as pessoas que o frequentam e a sua inclinação para se manter no emprego, com nove em dez (87%) dos trabalhadores de escritório a concordar que um local de trabalho funcional e atrativo encoraja a retenção dos trabalhadores.

A maioria procura realização (91%) no trabalho e, para a maioria (87%), a qualidade do local de trabalho em si é um fator que contribui para a sua satisfação. Mas com tanta procura, o estudo implica que muitos locais de trabalho simplesmente não estão à altura.

O professor Sir Cary Cooper, especialista em Psicologia Organizacional da Alliance Manchester Business School, refere: “A maioria das pessoas passa mais horas no trabalho do que em casa, pelo que o local de trabalho é mesmo importante para a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Como conclui este relatório, 89% dos trabalhadores procuram a realização no trabalho, e o ambiente físico e psicológico são essenciais para atingir isso. A forma como as pessoas são geridas (por elogios e reconhecimento em vez de atribuição de culpas), uma carga de trabalho razoável e trabalho flexível, se necessário, bem como um local de trabalho de boa qualidade, são fatores fundamentais para atingir satisfação no emprego. O ambiente físico é importante, não só porque torna a experiência no emprego gratificante, mas também porque diz aos trabalhadores que “nos importamos com vocês”.”

João Paulo Peixoto, Diretor Geral da Staples Portugal comentou: “O nosso estudo é a prova de que o escritório tem um papel importante a desempenhar na maneira como nos sentimos em relação ao trabalho. Conseguir o local de trabalho ideal – seja com os equipamentos adequados, com um layout funcional ou com os materiais de escritório certos – pode ajudar muito a reduzir as reclamações no escritório, no dia-a-dia. É claro que novos materiais ou mobiliário não são, por si só, a solução para ajudar os seus trabalhadores a se sentirem satisfeitos. Isso seria muito simples. Mas cuidar do local de trabalho é um bom ponto de partida. Deixar os equipamentos ficarem antigos, frustrantes de usar ou abandonados, é natural que passado um tempo os trabalhadores queiram uma mudança. ”.

O estudo foi constituído por um inquérito online realizado a 7000 trabalhadores de escritório, conduzido pela agência de pesquisa independente Arlington Research em outubro de 2018. A amostra da pesquisa consistiu numa amostra de trabalhadores de escritório de dez países europeus, incluindo: Reino Unido (2000), Alemanha (1000), França (500), Países Baixos (500), Suécia (500), Noruega (500), Espanha (500), Itália (500), Portugal (500) e Finlândia (500).