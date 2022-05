Trabalhador que morreu em França sepultado este sábado em Esposende

Pedro Miguel Cepa Rolo, um jovem emigrante que morreu após um acidente de trabalho em França, vai ser sepultado este sábado em Esposende.

De acordo com o jornal O Minho, as cerimónias fúnebres do português de 32 anos estão marcadas para 15h30 na freguesia de Antas.

Pedro Rolo perdeu a vida 26 de abril, numa unidade hospitalar nas redondezas de Paris, depois de ter dado entrada na emergência com graves ferimentos causados por uma grua.