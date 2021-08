Toyota Yaris: um urbano corpulento e generoso

O novo Toyota Yaris tem um design bastante arrojado. Uma carroçaria curta, um capô arredondado e mergulhante, uma grelha dianteira muito generosa e agressiva e uma traseira mais direita, larga e alta. Esta silhueta faz-nos perceber logo à primeira vista que o Yaris está bem diferente. É agora um utilitário menos inofensivo, mais descontraído e para o qual dá gosto olhar, devido aos seus traços típicos da terra do sol nascente que lhe dão uma identidade verdadeiramente forte.

A pintura bi-tom torna-o mais vistoso, mas é este nível de equipamento Premier Edition do carro que testámos que grita aos sete ventos: “Olhem para mim!”.

Falamos de uma grelha escura com uma aplicação tipo carbono, molduras a preto brilhante em torno dos faróis de nevoeiro dianteiros, pára-choques dianteiro mais musculado, guarda-lamas salientes e jantes bi-tom raiadas com x polegadas que preenchem bem as cavas das rodas acentuando o aspeto desportivo. As portas são vincadas com traços pontiagudos que sobem até ao aileron traseiro bastante generoso. Na traseira temos então um pára-choques também ele bastante corpulento dando o mote para as ilhargas musculadas.

Outros destaques no exterior incluem a antena shark, os vidros traseiros escurecidos, óticas full-led e farolins full-LED com uma assinatura luminosa inconfundível. Os badges Hybrid estão presentes nos guarda-lamas e na tampa da bagageira, relembrando-nos que apesar de todo o aspeto desportivo, esta é uma versão civilizada e amiga do ambiente.

O acesso ao interior está ao nível do segmento, ou seja, conseguimos aceder sem grandes dificuldades aos lugares dianteiros, mas o acesso aos lugares traseiros é fortemente prejudicado pela abertura pouco ampla das portas e pela dimensão reduzida das mesmas que também nos deixa pouco espaço de “manobra”. Uma vez a bordo, há espaço suficiente nos lugares dianteiros, um espaço ao nível do segmento nos lugares traseiros, onde temos espaço suficiente para pernas e cabeça, se tivermos uma estatura média. Pessoas de estatura mais elevada, terão mais dificuldade na acomodação da cabeça.

Como o espaço não se resume à habitabilidade, falemos de arrumações no interior… O Toyota Yaris dispõe de bolsas dianteiras das portas bastante generosas, um carregador de smartphone sem-fios que para além de ser útil apresenta um espaço adicional para colocar o telefone, temos um apoio de braço central com espaço de arrumação quanto baste, porta-copos e ainda um espaço para guardar um telefone ou uma carteira por baixo do ecrã do sistema de multimédia, todos estes espaços ajudam a colmatar o porta-luvas diminuto. Nos lugares traseiros temos bolsas das portas para guardar garrafas de 1 litro e ainda espaço nas bolsas dos bancos dianteiros, onde podem ser colocadas revistas ou documentos. A bagageira tem apenas 286 Litros de capacidade que se estendem aos 947 Litros com o rebatimentos dos bancos traseiros.

A bordo, o conforto está garantido, mesmo nesta versão mais desportiva Premier Edition. Os bancos são “divinais”, fornecem um excelente apoio lateral e muito conforto, até nos lugares traseiros, onde há apoio para pernas quanto baste!

O estilo arrojado também está presente no interior do Toyota Yaris. Embora as linhas sejam mais direitas no que toca ao tablier, encontramos uma junção de materiais têxteis e couro muito bem implementada, agradável à vista e ao toque, que proporciona uma sensação de muita qualidade. O preto brilhante também está presente na consola central, arejadores, volante e portas. A qualidade de construção e dos materiais é exemplar, o que faz com que seja muito agradável estar a bordo do Toyota Yaris, devido à ausência de ruídos parasitas e a uma insonorização bem trabalhada.

No que toca ao equipamento, este Toyota Yaris Hybrid no nível de equipamento Premier Edition dispõe de ar-condicionado automático dupla zona, volante multi-funções, carregador de smartphone por indução, sensores de chuva e luminosidade, sistema de navegação e multimédia Toyota Touch2 em ecrã de 8 polegadas, head-up display, sistema de som premium JBL, iluminação ambiente, entradas USB, painel de instrumentos totalmente digital, travão elétrico de estacionamento com função auto-hold e ISOFIX.

O sistema de navegação e multimédia da Toyota está um pouco ultrapassado. As funcionalidade existem mas a utilização nem sempre é simples. Felizmente está preparado para Android Auto e Apple CarPlay. Este sistema peca por ser um pouco lento, por vezes pouco intuitivo e tem uma qualidade de imagem um pouco aquém de outros exemplos do segmento. No entanto, para facilitar a utilização de um automóvel híbrido, este sistema de navegação e multimédia conta com um gráfico do fluxo de energia, histórico de consumo de combustível e utilização exclusiva da motorização elétrica, elementos que podem facilitar a redução do consumo de combustível.

O Painel de instrumentos é revolucionário e foge à tendência atual do mercado que passa pelos ecrã de dimensões muito generosas e informação que nunca mais acaba. A Toyota preservou e muito bem o estilo de um painel de instrumentos convencional e adicionou elementos digitais, o que nos faz não ter tanta certeza de que não estamos a conduzir uma nave do Star Wars. As informações aparecem de forma clara e organizada o que faz com que não percamos nada ou quase nada em comparação com os novos painéis de instrumentos que parecem autênticos “Home Cinema”. No mostrador da direita temos o nível do depósito de gasolina, temperatura do motor e a velocidade. À esquerda temos um mostrador com o gráfico de aceleração no sistema hibrido com: Power, Eco e Charge, este determina se estamos a acelerar em prol dos consumos de combustível (ECO), se estamos a regenerar ou ainda a ser tudo menos económicos. Ao centro temos um computador de bordo que apresenta dados de multimédia, navegação, sistemas de ajuda à condução e também dados relacionados com o sistema híbrido como o fluxo de energia.

A tarefa de conduzir o Toyota Yaris é realmente agradável. Não só os bancos dianteiros são envolventes, como a posição de condução baixa q.b nos transmite muita segurança e controlo do Toyota Yaris, uma melhoria significativa face à anterior geração. Para além de tudo o que já mencionámos, o volante tem uma pega perfeita e os comandos estão todos acessíveis. Ao nível da visibilidade para o exterior, este Toyota Yaris não é brilhante. Os retrovisores têm dimensões generosas que acabam por retirar alguma visibilidade e a “caixa” associada aos retrovisores acaba por “alargar” o pilar “A”. A traseira elevada e a linha de cintura pronunciada imediatamente antes do pilar “C” também não contribuem para a visibilidade. Nada que nos aflija num automóvel que está equipado com câmara de ajuda ao estacionamento.

O comportamento dinâmico do Toyota Yaris é realmente interessante. Embora se trate de um utilitário híbrido, permite-nos abordar algumas curvas como se estivéssemos a conduzir um verdadeiro desportivo. A configuração de suspensão é rígida e transmite todo o trabalho do chassi nas conduções mais empenhadas. A direção é direta q.b e o prazer de condução é constante, seja numa estrada sinuosa ou em cidade!

Para nos ajudar a adequar o temperamento do Yaris temos modos de condução ECO e Sport que interferem com a resposta do acelerador, sistema híbrido e direção. Tornando-o mais rápido e comunicativo ou atuando em prol dos consumos de combustível com menor envolvência na condução.~

Debaixo do capô contamos com uma motorização híbrida que junta um motor 1.5 Litros a gasolina de 3 cilindros com um motor elétrico e uma bateria de iões de lítio. A potência combinada são 116cv, o que é suficiente para fazer com que este utilitário atinja os 100km/h em 10,5 segundos, antes de chegar à sua velocidade máxima de 175km/h.

Os híbridos Full-Hybrid como o Toyota Yaris, são o primeiro passo para a eletrificação de quem não tem possibilidade de recarregar um veículo elétrico ou híbrido plug-in em casa ou no seu local de trabalho. Estes tipo de automóveis proporcionam alguma mobilidade elétrica, quando circulam durante um tempo bastante limitado no modo 100% elétrico, mas, por outro lado, conseguem diminuir bastante o consumo de combustível, pelo facto do motor elétrico auxiliar o motor a gasolina nas subidas, arranques e até a preencher o esforço adicional no que toca à resistência aerodinâmica.

Para quem conduz, o Toyota Yaris é um veículo agradável! A caixa automática de variação contínua está bem melhor face à anterior geração e promove a facilidade de condução, o conforto e a economia. Por vezes torna-se algo ruidosa quando damos “fogo à peça”, mas nada com que seja impossível de lidar. Este é também um híbrido bastante versátil devido ao seu funcionamento misto, no qual o motor a gasolina tem a capacidade de gerar energia para a bateria de tração, fazendo com que o Toyota Yaris recarregue mais depressa quando aliamos à energia gerada pela regeneração que ocorre nas travagens e desacelerações.

Tudo o que mencionámos anteriormente traduziu-se no nosso ensaio em consumos pouco acima dos 4 Litros a cada 100 quilómetros, em cidade e fora dela.

Na segurança, o Toyota Yaris dispõe de regulador de velocidade adaptativo com função de paragem e arranque, sistema de manutenção na via, monitorização da pressão dos pneus, travagem ativa de emergência, aviso de ângulo morto, entre outros. Obteve as 5 estrelas nos testes Euro NCAP com 86% na proteção dos adultos, 81% na proteção das crianças, 78% na proteção dos peões e 85% nas ajudas à condução.

No Luxemburgo, Bélgica ou França pode testar o Yaris nas garagens Toyota CAR Avenue e diga que vai da parte do BOM DIA para obter as melhores condições.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM