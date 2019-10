Toyota Yaris preparado pela TRD

Apesar de ter sido ser apresentado há muito pouco tempo, o Novo Toyota Yaris vai “receber prendas” da TRD.

A grelha dianteira fica ainda maior com o divisor em fibra de carbono da TRD. Mas as alterações ao nível da dianteira não se ficam por aqui, uma vez que a empresa oferece ao Toyota Yaris uma pintura que preenche o “vazio” entre as óticas e a grelha.

Para outras áreas da carroçaria, a TRD projectou novos componentes aerodinâmicos em fibra de carbono com decorações vermelhas, para além das jantes pretas, saias laterais, decorações em vinil e chuventos.

A traseira ainda não foi revelada, nem se sabe se a TRD tem “alguma na manga”. Contudo, é provável que saiam mais imagens do novo Toyota Yaris com este KIT exterior da empresa nipónica.

Sabe-se que os “extras TRD” estarão disponíveis no Japão no inicio do próximo ano, mas não se sabe se estes componentes vão chegar à Europa.

Relembramos que o novo Toyota Yaris está mais largo, mais baixo e mais curto e que tem uma nova plataforma TNGA GA-B mais competente.