Toyota Yaris com gama renovada e ainda mais completa

A Toyota anuncia uma série de melhorias que ampliam a gama Yaris, aumentando o seu apelo e solidificando o sucesso do compacto modelo da Toyota. As novas versões vão contar com melhorias no desempenho, e toda a gama a partir do primeiro trimestre de 2024, irá contar com melhorias na segurança ativa.

Estas melhorias irão solidificar o Yaris como um dos líderes do competitivo segmento B na Europa, segmento esse, que é tão importante para os clientes.

O Yaris de 2024 passa a contar com duas potências do mesmo bloco 1,5 litros. Para além de aumentar a potência e o desempenho da motorização eletrificada com a tecnologia híbrida e sistemas avançados de segurança ativa e assistência ao condutor, uma dimensão digital completamente nova, prometem mais apelo do utilitário da Toyota. O Yaris passa a ser mais digital e conectado, com um conjunto abrangente que inclui um painel de instrumentos digital personalizável, atrás do volante, e um sistema multimédia mais rápido e intuitivo, a conectividade do sistema multimédia com a aplicação MyT, passa a contar, pela primeira vez, de uma chave digital no smartphone que permite abrir e ligar o novo Yaris de 2024.

Construído na Europa para clientes europeus, o novo Yaris de 2024 irá reforçar a reputação de longa data da Toyota em inovação e excelência em design e engenharia de carros compactos.

A motorização com 116 cv/85 kW está disponível em três níveis de equipamento. Uma nova motorização com um novo motor-gerador elétrico maior e mais potente, e atualizações de software da unidade de controlo de potência (PCU) aumentaram a potência combinada total do sistema eletrificado em 12%. Assim, as duas versões de topo, passam a contar com uma motorização de 130 cv /96 kW. Com um aumento significativo do binário máximo, que aumenta em 30% em toda a faixa de rotações, de 141 Nm para 185 Nm.

Estas melhorias traduzem-se numa aceleração visivelmente mais rápida, não apenas de 0-100 km/h, mas também em ultrapassagens. Meio segundo foi reduzido ao tempo de 0-100 km/h (9,2 segundos).

Com duas opções de potência na gama Yaris para 2024, os clientes podem escolher entre o “Hybrid 116” com provas dadas de qualidade, durabilidade e fiabilidade (QDF) ou o novo híbrido de maior desempenho, “Hybrid 130” (“130” refere-se à potência que aumenta para 130 cv/97 kW) que mantem o QDF, bem como a liderança ambiental no segmento.

