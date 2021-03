Toyota revoluciona o segmento dos pequenos citadinos

Com o Toyota Aygo X prologue, a marca japonesa mostra as formas do próximo Aygo Cross, com o qual pretende revolucionar o segmento A. Numa fase em que a maioria dos fabricantes abandona a classe dos citadinos, devido à difícil equação tecnologia/rentabilidade associada a estes pequenos carros, a Toyota decide atacar, começando pelo design.

Foi no sofisticado Centro de Desenvolvimento e Design que tem na cidade francesa de Nice que a Toyota fez nascer o herdeiro do Toyota Aygo. Terá formas de SUV, dimensões citadinas e uma afirmação estilística muito forte, assumindo-se como um pequeno carro de estilo sofisticado.

A prioridade dada ao estilo surge na sequência do modelo anterior, já bastante mais afirmativo nesta matéria do que, por exemplo, os seus dois “primos” Peugeot 108 e Citroën C1.

Apesar da revolucionária identidade visual e das até agora escassas informações divulgadas, sabe-se que o novo Aygo dificilmente terá direito ao manancial de eletrificação em que a Toyota é fértil. Por motivos de rentabilidade, deverá utiliza apenas motores de combustão.

Graças ao formato crossover, com grandes rodas, proteções inferiores e guarda-lamas musculados, o novo Aygo Cross promete uma condução agradável de posição elevada. Também incluirá soluções práticas. pensadas para o utilizar urbano moderno.

Exemplo disso é a fixação para bicicletas que recolhe no para-choques traseiro, barras no tejadilho e câmaras colocadas nas caixas dos retrovisores, não para os substituir, mas sim viradas para a frente para poderem filmar a viagem.

Estamos em crer, no entanto, que, se passarem à produção, estes serão certamente equipamentos opcionais. A escolha de cores exteriores será luminosa e viva. Também a temática de design interior será jovial, subordinada ao tema hexagonal nos detalhes. Por fora, a utilização das luzes é forte elemento de identificação do Aygo.

Deverá ser desvendado no final deste ano, para entrar em comercialização já em 2022.