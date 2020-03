Toyota RAV4: mais atraente do que nunca

O Toyota RAV4 Hybrid Square Collection Dynamic Force é imponente, não só pelo seu tamanho, mas pelas suas linhas vincadas e firmes que lhe concedem um aspeto mais moderno, musculado e robusto. O aspeto SUV vê-se acentuado pelas abas das rodas, proteções de para-choques na dianteira e traseira, assim como pela altura ao solo generosa.

No exterior o modelo possui óticas e farolins LED, vidros traseiros escurecidos, portão traseiro automático, chave mãos-livres, pintura em duplo tom, barras de tejadilho longitudinais e jantes pretas de 17 polegadas.

O acesso ao interior é facilitado por uma abertura de portas generosa q.b e pela altura ao solo, que também se torna responsável pela facilidade no acesso aos lugares dianteiros e traseiros. Uma vez no interior há espaço para pernas, ombros e cabeça em ambas a filas de assentos. No que toca ao espaço de arrumação as bolsas das portas tímidas são compensadas pelo apoio de braço situado entre os lugares dianteiros que têm espaço de arrumação para dar e vender. Ainda no que toca ao espaço, o porta-luvas dá para pouco mais que os manuais de instruções do carro.

O conforto está garantido com assentos ergonómicos, uma configuração de suspensão condescendente q.b, uma qualidade de acabamentos ao melhor nível do segmento e através de uma boa qualidade de construção, que impede o aparecimento de barulhos parasitas.

O Toyota RAV4 possui um design interior contemporâneo e agradável, cujo requinte é vincado pelo pesponto azul presente no punho da caixa, assentos, tablier e portas. O ecrã do sistema de navegação e multimédia lidera a consola central, situando-se no topo, já os comandos rotativos e emborrachados da climatização, são salientes e são a peça que mais sobressai da consola central que aposta na simplicidade de um ecrã e meia dúzia de botões.

Na lista de equipamento desta versão Square Collection, o Toyota RAV4 oferece: sistema de som premium JBL, climatização automática de dupla zona com saídas para os lugares traseiros, botão start da ignição, retrovisores com recolhimento elétrico, câmara de ajuda ao estacionamento 360º, controlo por voz, volante multifunções, retrovisor interior com escurecimento automático, modos de condução, sensores de chuva e luminosidade, limitador e regulador de velocidade adaptativo, assento do condutor com regulação elétrica, travão elétrico de estacionamento com auto-hold, modo EV, painel de instrumentos com ecrã TFT de sete polegadas, sistema de navegação e multimédia com oito polegadas, assentos dianteiros aquecidos, entre outros.

O sistema de navegação e multimédia da Toyota não parece ter grandes falhas ou erros. Contudo, a imagem está longe de ser a melhor, assim como a interface está longe de ser o mais intuitivo. A estes fatores junta-se o facto de ser um sistema algo lento e sem preparação para Android Auto ou Apple CarPlay. O ponto positivo são sem dúvida as aplicações relacionadas com o sistema híbrido, que permitem uma maior sensibilidade na condução do automóvel.

O painel de instrumentos disponibiliza muita informação, que aparece com boa definição e é de fácil perceção. Voltam a estar presentes os gráficos relativos à condução e ao fluxo de energia. Consoante o modo de condução o painel de instrumentos apresenta cores diferentes, que se associam a cada um dos modos. As informações relativas a viagem, estado do automóvel, consumos, entre outras, têm também lugar neste painel de instrumentos que é muito completo.

A posição de condução é alta e agradável, o condutor consegue ter acesso a todos os comandos sem grande dificuldade, tendo boa visibilidade, quer na estrada, quer na altura de estacionar, os assentos são envolventes e os comandos intuitivos no que toca a iluminação e climatização.

O Toyota RAV4 não é um automóvel de corridas, algo que se percebe na altura de andar mais depressa. Quando se imprime um ritmo mais despachado, o Toyota RAV4 tem algumas reações menos previsíveis. Porém, a direção está muito mais comunicativa, o conforto a bordo é uma constante e a condução é prazerosa. Quando se circula sem grandes exageros, o Toyota RAV4 transmite conforto e segurança.

Um dos elementos mais surpreendentes do Toyota RAV4 é sem dúvida o motor, que alia a performance ao consumo de combustível. As prestações convencem, uma vez que é fácil ficar encostado ao assento, mesmo com o modo “Eco”. A motorização 2.5 hybrid reúne um motor a gasolina de dois vírgula cinco litros de quatro cilindros com 177cv de potência e 221Nm de binário a um motor elétrico. Em conjunto debitam 218cv de potência e proporcionam ao Toyota RAV4 uma aceleração dos zero aos 100km/h em oito vírgula quatro segundos. A velocidade máxima é de 180km/h.

A potência é enviada para as rodas através de uma caixa automática de variação contínua, com seis “relações”. Apesar de prática e fácil de utilizar, esta caixa de velocidades é ruidosa. Porém, continua a fazer algum sentido no que toca a conforto de condução e consumo de combustível, quando bem utilizada. As seis “relações” pretendem aumentar o prazer de condução, mas não têm qualquer intervenção no comportamento do RAV4, tanto que é possível arrancar num semáforo no modo manual em sexta velocidade.

No ensaio da CarZoom registou-se uma média de consumo na ordem da cinco vírgula cinco litros a cada 100km, o que tendo em conta as dimensões, a altura ao solo e o peso, é sem dúvida surpreendente.

No que toca aos modos de condução, o “Eco” vai reduzir a resposta do acelerador e a performance da climatização para ajudar a poupar combustível. O modo “normal” permite utilizar o Toyota RAV4 sem limitações e é um bom modo para uma condução despreocupada. O modo “desportivo” torna o Toyota RAV4 mais desperto e sem olhar a consumos, quando aceleramos ele está lá, pronto para dar tudo.

Na segurança o Toyota RAV4 tem uma série de equipamentos que o afirmam como um automóvel seguro: travagem ativa de emergência com reconhecimento de peões e ciclistas, aviso de transposição involuntária de faixa com correção de volante, reconhecimento de sinais de trânsito, luzes de estrada automáticas, cruise-control adaptativo com função full-stop, aviso de ângulo morto, câmara de ajuda ao estacionamento 360º, entre outros.

Nos testes Euro NCAP o Toyota RAV4 obteve cinco estrelas com 93% na segurança dos adultos, 87% na segurança das crianças, 85% na segurança dos peões e 77% nas ajudas à condução.

O Toyota RAV4 está disponível por 42.085,00€ para a versão Comfort com a motorização Hybrid 2.5. A versão ensaiada Lounge está disponível por 51.545,00€. Paga de IUC: 204,21€. O Toyota RAV4 Hybrid é Classe 1 nas portagens com identificador Via Verde.

Mais carros em CarZoom.

E se estiver no Luxemburgo e arredores pode ensaiar o RAV4 na garagem Toyota CAR Avenue em Schifflange/Foetz.