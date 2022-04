Toyota quer ir “além do zero”

A Toyota iniciou a sua campanha de comunicação direcionada a apresentar a visão da marca para o futuro da mobilidade e da sociedade. Esta campanha reforça os valores anteriormente apresentados assentes no trabalho que a marca tem vindo a fazer há mais de 20 anos para ir “além do zero”.

Para além das zero emissões, zero restrições, zero barreiras, zero acidentes e construir uma sociedade mais sustentável, mais inclusiva, com total mobilidade, onde a energia simplesmente flui.

Para além das já conhecidas inovações disponíveis no nosso mercado, como o elétrico a hidrogénio – Toyota Mirai, a ampla oferta de híbridos e híbridos plug-in, o filme publicitário desta campanha, assim como a estratégia de comunicação, traz como principais novidades a apresentação em estreia em TV do 100% elétrico Toyota bZ4X, que chegará ao mercado nos próximos meses, ou ainda, o autocarro citadino H2.CityGold produzido em Portugal pela subsidiária da Toyota, CaetanoBus, e que é movido a hidrogénio, e que não emite qualquer gás poluente, libertando apenas água.

No filme a Toyota apresenta ainda alguns dos concepts que tem em desenvolvimento e que estão a ser testados em Woven City – A cidade protótipo do futuro que está a ser contruída no Japão.

Esta campanha iniciou-se simbolicamente com a chegada da primavera e estende-se até ao Dia da Terra, a 22 de abril.

O Toyota bZ4X é o primeiro modelo da nova sub-marca bZ da Toyota – que representa “beyond Zero”, expressando a liderança ambiental da marca ao longos de décadas, desde o pioneirismo da mobilidade eletrificada do modelo Prius em 1997, o primeiro híbrido de produção em série do mundo.

A introdução do SUV, bZ4X, reforça a abordagem multi-tecnológica da Toyota para satisfazer diferentes requisitos de mobilidade, oferecendo aos clientes uma gama completa de veículos eletrificados, incluindo híbridos (HEV-Hybrid Electric Vehicles), híbridos Plug-in PHEV (Plug-in Hybrid Eletric Vehicles), elétricos a bateria (BEV -Battery Electric Vehicles), e elétricos a hidrogénio com pilha de combustível (FCEV – Fuel Cell Eletric Vehicles). A Toyota pretende reduzir emissões de CO2 com automóveis fáceis de utilizar e com um forte apelo. Estas tecnologias, em conjunto, ajudarão a atingir o objetivo de neutralidade carbónica.

As emissões zero são apenas parte da ambição da Toyota – como o elemento “além” em bZ deixa claro. Está empenhada em proporcionar cada vez melhor mobilidade para todos, com produtos e serviços que aumentam o prazer de condução, mantendo todos seguros na estrada e ajudando a construir uma melhor sociedade em todo o mundo.

