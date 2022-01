Toyota quer aumentar a vida útil dos carros

À medida que os anos (e os quilómetros) passam, os carros degradam-se, uns mais rapidamente do que outros. As folgas e os ruídos parasitas aparecem, juntamente com bancos que abrem mão da consistência, um tablier onde surgem gretas e uns painéis de porta decorados por riscos feitos por anéis, pulseiras de relógios, unhas e afins.

Na maioria dos casos, são estes defeitos auto-infligidos que nos levam a trocar de carro e não propriamente a perda de capacidade ou de eficiência da mecânica. Daí que a Toyota britânica se proponha reconstruir o seu veículo até duas vezes, fazendo do velho novo.

Quem revelou esta solução foi Agustin Martín, presidente e director-geral da Toyota Grã-Bretanha que, em entrevista à Autocar, confessou ser desejo do construtor incrementar o tempo de vida útil dos seus veículos, para satisfação dos clientes. Este programa de “renascimento” está a cargo de um novo departamento do gigante japonês, o Kinto Mobility Arm, que desta forma é introduzido na Europa.

A Toyota estudou os hábitos dos seus clientes e concluiu que, tipicamente, os veículos que produz são utilizados durante três ciclos, de dois a três anos cada. Ou seja, três donos num período máximo de nove anos. O que os japoneses propõem é que depois de cada ciclo de utilização, o Toyota regresse à fábrica da marca, em Burnaston, para aí ser recondicionado de cima a baixo.