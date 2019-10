Toyota prepara Yaris destinado ao novo ambiente urbano

Os clientes de carros compactos, hoje, estão entre os mais exigentes da Europa e, normalmente, assumem uma vida ocupada em ambientes urbanos congestionados, que apresentam desafios cada vez maiores.

Os condutores de hoje esperam que o seu carro ofereça estilo e versatilidade. Querem que seja fácil estacionar, ágil na cidade e confortável em viagens mais longas. Esperam os mais elevados níveis de segurança e os custos operacionais mais baixos possíveis. Além disso, estão mais conscientes do que nunca do meio ambiente e buscam soluções relevantes que se encaixam na sua vida quotidiana.

E, obviamente também preferem que esses atributos sejam entregues a um preço acessível.

Para responder a essas exigências, a nova geração Yaris apresenta pela primeira vez a filosofia da Nova Arquitetura Global da Toyota (TNGA) para o segmento dos veículos utilitários.

É assim que a nova geração Yaris, estreia a nova plataforma GA-B e o novo sistema híbrido TNGA quarta geração com três cilindros.

Essa abordagem é complementada por avanços nos sistemas ativos e passivos para criar o carro compacto mais seguro do mundo.

O novo conceito de design exterior do Yaris é definido como ‘Condensado e Ágil’, sempre em movimento e para desfrutar.

A suas dimensões “compactas” diferenciam-no num segmento de mercado em que os carros novos geralmente aumentam a cada iteração sucessiva. Em vez disso, a Toyota reduziu o comprimento total da Yaris em 5 mm, mas ao mesmo tempo aumentou a distância entre eixos em 50 mm, garantindo que o carro seja ágil e manobrável na condução e ao estacionar na cidade, mantendo o espaço interior e proporcionando um interior confortável – A essência do caráter Yaris “grande-pequeno”.

A plataforma GA-B permitiu uma redução de 40 mm na altura total, mas o espaço livre não foi comprometido, pois o condutor e passageiros estão sentados mais próximos do solo. A altura reduzida do capô contribui para uma melhor visão do condutor. A adição de 50 mm à largura do carro gera mais espaço na frente e na traseira, enquanto o aumento da largura das vias dianteira e traseira aumentam a aparência mais larga e mais baixa da nova geração Yaris.

O estilo exterior amplifica o efeito das proporções condensadas com formas esbeltas na lateral do carro que projetam uma sensação de movimento para a frente. Os guarda-lamas dianteiros e traseiros aumentam a aparência geral plantada, junto com os painéis das portas esculpidos, que projetam uma sensação de agilidade e o caráter “sempre pronto” do carro.

O design frontal concentra-se na grelha frontal e no símbolo da Toyota. Puxando a base do pilar A para trás e aumentando o comprimento do capô, os designers adicionaram um visual dinâmico. As novas luzes apresentam tecnologia LED e incluem piscas que alternam com as luzes diurnas.

Os faróis estendem-se em direção às rodas dianteiras num estilo forte que também reduz o comprimento percebido da dianteira.

O design do interior segue o princípio ‘menos é mais’, criando uma área aberta e espaçosa para o condutor e o passageiro da frente. Os materiais de alta qualidade incluem um acabamento de feltro inovador para os painéis das portas e, pela primeira vez num Yaris, um painel de instrumentos de toque suave para proporcionar um habitáculo mais acolhedor.

A qualidade sensorial tem sido o foco principal, quer no toque, operação e som dos comandos, cores, iluminação, formas, padrões, gráficos e aparência geral.

O design do cockpit foi desenvolvido em torno do conceito ‘mãos no volante, olhos na estrada’. As informações são apresentadas de forma clara e direta ao condutor a partir de três fontes interligadas: o ecrã central Toyota Touch, um ecrã TFT multi-informações no painel de instrumentos e um head-up display de 10 polegadas. O head-up display maior ajuda o condutor a concentrar-se na condução com o mínimo de distração. Projeta as principais informações, como avisos de navegação e limites de velocidade no para-brisa, dentro do campo de visão do condutor.

O novo Yaris pode ser equipado com outros recursos de conveniência de alta tecnologia, como um carregador sem fios, grande o suficiente para acomodar a última geração de smartphones, um volante aquecido e iluminação especial em torno do cockpit do condutor, o design ergonómico torna os comandos intuitivos de localizar e usar, enquanto o painel em si é mais fino e está mais baixo, com uma consola central mais ampla e mais alta. O painel de instrumentos do condutor possui dois ecrãs TFT. Por último, mas não menos importante, o tamanho do volante foi reduzido para melhor visibilidade, apoiando o conceito ‘olhos na estrada, mãos no volante’.

O desenvolvimento da Toyota de plataformas TNGA proporcionou uma mudança radical na condução, comportamento e estilo de uma série de novos modelos. A primeira, a plataforma de tamanho médio GA-C, é a base para avanços no prazer de condução e apelo da última geração do Prius, do C-HR e do recém-lançado Corolla. Da mesma forma, a filosofia TNGA demonstrou com grande efeito a sua versatilidade para sedans e SUVs maiores, com a plataforma GA-K no novo Camry e o novo RAV4.

Agora, com o desenvolvimento da nova geração Yaris, a Toyota aplica a TNGA para elevar pela primeira vez o desempenho de seus carros compactos. A nova plataforma GA-B é fulcral para o prazer de condução aprimorado do novo Yaris, proporcionando uma sensação natural e confiante. A estabilidade do carro inspira confiança, enquanto sua resposta às solicitações do condutor é natural e precisa, levando a uma maior sensação de agilidade.

A combinação das dimensões compactas, baixas e amplas do carro, as qualidades dinâmicas da plataforma GA-B e o desempenho da motorização híbrida de quarta geração cria um caráter envolvente e ágil, que é uma parte essencial do apelo emocional do novo Yaris. Na condução em cidade, oferece uma resposta envolvente e direto. Ao mesmo tempo, proporciona mudanças de direção suaves que é confortável e desejável em viagens mais longas em auto-estrada ou em estrada aberta.

Como em outros modelos baseados na plataforma TNGA, a sensação de controlo e ligação do condutor ao carro é aprimorado pela sua posição ao volante. A plataforma GA-B permite que o banco do condutor fique mais baixo e mais para trás (+60 mm em comparação com o Yaris atual) em direção ao centro do carro, ajudando a reduzir o centro de gravidade do veículo. Também cria uma posição de condução mais envolvente, com ergonomia aprimorada e maior capacidade de ajuste. O volante está mais próximo do condutor, com um aumento de seis graus no ângulo de inclinação.

Como em todos os modelos baseados na TNGA, o centro de gravidade no novo Yaris é baixo, na verdade cerca de 15 mm mais baixo do que o modelo atual, dando ao carro melhores características dinâmicas. O chassi também possui um melhor equilíbrio de peso, dianteiro/traseiro e esquerdo/direito, o que reduz o rolamento da carroçaria e melhora a estabilidade de travagem e as distâncias das mesmas, enquanto a rigidez torsional aprimorada da carroçaria contribui para um comportamento ágil e estável.

O novo desenho da suspensão dianteira e barra de torção traseira MacPherson incluem atrito reduzido na dianteira, molas mais macias e um aumento na rigidez de rolamento traseiro de 320 para 580 Nm / grau, o que melhora ainda mais as qualidades dinâmicas do novo Yaris, reduzindo o rolamento da carroçaria aumentando a agilidade em curva.

A plataforma GA-B permitiu um aumento significativo na rigidez da carroçaria, o que promove a estabilidade do veículo e o conforto de condução, juntamente com níveis mais baixos de ruído e vibração. A arquitetura da plataforma e a parte superior da carroçaria foram otimizadas, com reforços estratégicos na capota, pilar traseiro, estrutura central e traseira e nas cavas das rodas traseiras, bem com,o na zona do tabliê.

A reconhecida liderança da Toyota na eletrificação “self-charging hybrid” baseia-se em mais de 20 anos de experiência. Com milhões de quilómetros de experiência real de condução em todo mundo, os híbridos Toyota são reconhecidos pela sua excelente qualidade, durabilidade e fiabilidade. Estima-se que os veículos híbridos da Toyota já tenham percorrido coletivamente mais de 500 milhões de quilómetros todos os dias em todo o mundo.

Desde a introdução do primeiro Prius em 1997, a Toyota Motor Corporation vendeu mais de 14 milhões de veículos híbridos em todo o mundo – incluindo 2,5 milhões na Europa – melhorando constantemente a tecnologia e introduzindo novos modelos numa ampla gama de segmentos de mercado. O Yaris Hybrid, o primeiro modelo “full-hybrid” do segmento B do mundo, foi introduzido em 2012, desde então, mais de 500.000 foram vendidos na Europa, estabelecendo-o como um produto chave na criação de uma consciência pública mais ampla do apreço e benefícios da tecnologia híbrida da Toyota.

O sistema híbrido de quarta geração foi testado em diferentes cidades da Europa, como Roma, Paris e Darmstadt. Os resultados mostram que, quando usado numa área urbana, quase 80% do tempo circula em modo zero emissões. Estes excelentes resultados são possíveis graças à arquitetura do sistema híbrido da Toyota, fornecendo basicamente todos os elementos de um carro elétrico com motores de alta potência e componentes de alta tensão, bem como, um motor muito eficiente em ciclo de Atkinson.

A nova tecnologia híbrida de quarta geração da Toyota faz a sua estreia na principal motorização do novo Yaris. Este sistema 1.5LHybrid Dynamic Force é derivado diretamente dos sistemas híbridos maiores de 2,0 e 2,5 litros que foram introduzidos nos novos modelos Corolla, RAV4 e Camry e foi desenvolvido com o mesmo nível de controlo do tamanho e peso dos componentes na busca de uma superior eficiência de combustível e emissões cada vez melhores.

O sistema híbrido apresenta o novo motor a gasolina 1.5 de três cilindros em ciclo de Atkinson, com regulação variável de válvulas. Assim como nos motores equivalentes de quatro cilindros de 2.0 e 2.5L, beneficia de medidas específicas para reduzir o atrito interno e as perdas mecânicas e otimizar o desempenho da combustão. De facto, o motor possui a velocidade de combustão mais rápida do mundo, suportando alto binário em baixas rotações e eficiência de combustível. Também está equipado com um módulo de balanceamento, que ajuda a reduzir o ruído e a vibração do motor.

Como resultado, alcança uma eficiência térmica de 40%, superior aos motores a diesel típicos, ajudando a garantir uma melhoria de mais de 20% na economia de combustível e nas emissões de CO2 do Yaris. Ao mesmo tempo, a potência do sistema foi aumentada em 15% e a entrega de energia refinada para proporcionar uma sensação natural e confiante.

A caixa híbrida (imagem à direita) foi totalmente redesenhada, adotando uma nova estrutura de eixo duplo que o torna mais compacto (9%). O resultado é um conjunto de engrenagens com baixas perdas e dimensões mais compactas, que aperfeiçoa o desempenho na nova plataforma GA-B do Yaris.

O sistema também adota uma nova bateria híbrida de iões de lítio (imagem à direita) com um aumento na entrega da potência que permite uma aceleração mais rápida do veículo. Além de mais poderosa, a nova bateria é 27% mais leve que a bateria de hidretos metálicos de níquel que substitui.

O novo Yaris também estará disponível com motores a gasolina de 1,5 e 1,0 litros e três cilindros em determinados mercados. Mais detalhes sobre estas motorizações convencionais serão divulgados posteriormente.

O novo Yaris foi projetado para ser o carro compacto mais seguro do mundo e oferecerá um desempenho de segurança líder do segmento, apresentando avanços significativos nos sistemas de segurança ativos e passivos.

A implementação de novas tecnologias avançadas significa que o novo Yaris está pronto para apoiar os nossos clientes na sua condução diária com a máxima segurança. Os sistemas avançados de assistência ao condutor incluem cruise control adaptativo inteligente e alerta de desvio faixa inteligente encontrado em modelos Toyota recentemente lançados, como o Corolla. Estes sistemas são de série em todos os novos Yaris.

Além dos sistemas avançados de assistência ao condutor, o novo Yaris foi desenvolvido para obter a melhor proteção dos ocupantes nos mais rigorosos testes de 2020. Por exemplo, para melhor proteger o ocupante em caso de impacto lateral, o novo Yaris será o primeiro carro no segmento compacto a introduzir um airbag central. Detalhes completos dos novos sistemas de segurança ativa e passiva da Yaris serão divulgados posteriormente.

Yaris está no centro da história de sucesso da Toyota na Europa, um modelo que desfruta de popularidade sustentada e uma consistente reputação de inovação.

O Yaris original teve um impacto imediato, ganhando a honra de Carro Europeu do Ano de 2000 e o prémio de Motor do Ano pelo desempenho inovador de seu motor a gasolina de 1,0 L. O primeiro Toyota a ser projetado especificamente para a Europa, também é fabricado na Europa nas instalações de Valenciennes, França, desde 2001.

A segunda geração da Yaris teve a distinção em 2005 de ser o primeiro carro no segmento B a obter uma classificação de segurança de cinco estrelas no programa de testes independente Euro NCAP, e foi o primeiro carro da sua classe a ser equipado com airbag para os joelhos do condutor.

Em 2012, a terceira geração da Yaris tornou -se o primeiro modelo do seu segmento a ser equipado com uma motorização full-hybrid, estabelecendo novos parâmetros de economia de combustível e desempenho de emissões.

Em 2017, a Toyota voltou ao Campeonato Mundial de Ralis com o Yaris WRC, inspirando o desenvolvimento do carro de estrada – o Yaris GRMN. Inspirando-se diretamente no sucesso das competições da Toyota Gazoo Racing, este Yaris de edição limitada – o primeiro modelo global da Gazoo Racing foi um sucesso de vendas instantânea.

Esta história de inovação ajudou a Yaris a crescer de geração em geração, com mais de 4 milhões vendidos na Europa, incluindo mais de 500.000 híbridos.

A nova quarta geração do Yaris estreia a plataforma GA-B da Toyota New Global Architecture (TNGA), que será usada para novas gerações de pequenos veículos Toyota e seus derivados. É a base para um superior desempenho dinâmico, uma condução envolvente, segurança e um design atraente.

A Nova geração Yaris beneficia ainda do novo sistema eletrificado 1.5L Hybrid Dynamic Force, com a quarta geração da tecnologia híbrida, que é líder mundial da Toyota e que combina ainda melhor eficiência de combustível e baixas emissões com maior potência e capacidade de resposta.

O novo Yaris continuará a ser fabricado na Europa, com mais de 300 milhões investidos na fábrica Francesa – Toyota Motor Manufacturing France – para permitir a produção de veículos baseados na plataforma GA-B.

