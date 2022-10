Toyota na frente no mercado americano

O presidente da Toyota Motor Corporation disse que ficou tão emocionado quando a empresa japonesa se tornou a mais vendida nos EUA em 2021 que começou a dançar.

“Na verdade, fiz uma pequena ‘dança feliz’ no meu escritório”, disse Akio Toyoda a uma rede de revendedores da marca, de acordo com um vídeo visto pela Reuters numa conferência de imprensa na quinta-feira. “Felizmente ninguém viu!” disse Toyoda.

A GM disfrutou de décadas no topo do mercado norte-americano, mas foi destronada no ano passado depois que uma série de faltas na cadeia de suprimentos prejudicou sua produção. A GM vendeu 2,2 milhões de carros em 2021, uma queda de 13% em relação aos 2,5 milhões do ano anterior.

A Toyota, por outro lado, viu as vendas de seus veículos – que incluem a popular linha Tacoma Pickup – aumentarem 10,4% para 2,3 milhões de carros. Uma melhor gestão de suas cadeias de abastecimento foi geralmente vista como o motivo.

Na época, Jack Hollis, vice-presidente sénior de operações da Toyota North America, minimizou a sua classificação como a empresa de automóveis mais vendida da América, dizendo aos repórteres que “esse não é nosso objetivo, nem o vemos como sustentável”, segundo a CNBC.

Além de quase 1.500 concessionárias nos EUA, a Toyota tem 10 fábricas e centros de engenharia são 14 na América do Norte. Coletivamente, estas instalações produziram pouco mais de um milhão de carros em 2020.

Apesar do seu relativo sucesso até ao momento, a escassez de certos produtos está a começar a afetar também a marca nipónica. Na quinta-feira, a Toyota anunciou que produziria 50.000 carros a menos do que originalmente previsto em outubro. Isso ocorreu devido à desaceleração da produção em algumas fábricas japonesas devido à escassez de semicondutores.

A Toyota disse que agora espera fabricar 750.000 carros globalmente no mês de outubro. No entanto, ainda está a caminho da sua meta de 9,7 milhões até ao final de 2022.