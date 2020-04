Toyota lança o Yaris Cross

A marca que foi pioneira no segmento dos SUV, com o Toyota RAV4 — um dos SUV mais vendidos no mundo, tendo atingido recentemente a marca dos 10 milhões de unidades vendidas acumuladas desde a primeira geração — chegou finalmente ao segmento que mais cresce na Europa, o SUV utilitários, ou se preferirem os B-SUV.

Uma chegada que se faz através da primeira derivação do Toyota Yaris em formato aventureiro que, apesar de nipónico, foi desenvolvido, produzido e pensado para o mercado europeu.

Posicionado abaixo do C-HR, o novo Toyota Yaris Cross recorre à mesma plataforma do utilitário Yaris.

Por recorrer à mesma plataforma do Yaris não é de estranhar que a distância entre eixos se mantenha igual, medindo os mesmos 2560 mm. Porém, as restantes cotas externas são distintas devido às necessidades especificas do formato SUV.

Mantendo proporções relativamente compactas — recordamos que o novo Yaris é dos modelos mais pequenos do segmento — contamos agora com mais 240 mm de comprimento, para um comprimento total de 4180 mm. É também 20 mm mais largo e 90 mm mais alto que o Yaris, mantendo-se assim significativamente mais compacto que o já referido Toyota C-HR.

Quanto ao design, encontramos uma abordagem mais convencional do que aquela que foi adoptada no Toyota C-HR. Olhamos para o pequeno Toyota Cross Yaris e encontramos mais semelhanças com o Toyota RAV4. Tal como no Yaris, também neste Toyota Yaris Cross a marca nipónica seguiu o estilo «nimble diamond», algo como diamante ágil, tentando transportar para as linhas da carroçaria as formas angulares e robustas do diamante.

Nas cavas da rodas encontramos proteções em plástico para reforçar o carácter aventureiro, elemento que de resto também se estende às portas onde, nas portas traseiras, encontramos a inscrição Yaris Cross.