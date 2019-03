Toyota GT86: renovado e endiabrado

Nunca é difícil escrever sobre um automóvel como o Toyota GT86, pois difícil é carregar no botão start da ignição e não ficar com histórias para contar. No nosso caso, ficaram algumas, mas já lá vamos!

O Toyota GT86 é um automóvel vistoso, é baixo, elegante, tem um capô longo, uma traseira curta, uma assinatura luminosa inconfundível na dianteira e na traseira e alguns apontamentos “86” que não nos deixam de dizer que se trata de um modelo bastante importante para a marca.

Nesta versão Black Touch surge uma nova cor azul Nitro, novas jantes pretas de 17 polegadas, pinças de travão vermelhas, capas dos retrovisores pretas, duas saídas de escape cromadas e um spoiler traseiro preto de dimensões generosas que concede ao GT86 um estilo ainda mais desportivo e rebelde.

No interior tudo permanece inalterado: uma boa qualidade de montagem e construção, um design muito desportivo e focado no condutor. O habitáculo com o forro de tejadilho preto tem abundância em materiais agradáveis como Alcantara, couro, carbono e alumínio. Duas bacquets confortáveis e com excelente apoio lombar na dianteira e dois lugares atrás que dão para pouco mais do que duas crianças de tenra idade.

No que toca ao equipamento, o GT86 tem sensores de chuva e luminosidade, ar condicionado automático de dupla-zona, assentos dianteiros aquecidos, pedais em alumínio, sistema de navegação e multimédia Toyota Touch 2, painel de instrumentos com computador de bordo em ecrã TFT, entre outros.

O sistema de navegação e multimédia é lento, mas a qualidade de imagem e som são aceitáveis. O painel de instrumentos tem um estilo desportivo com velocímetro e conta rotações ao centro e tem ainda um computador de bordo bastante simpático que conta com “lap timer”, indicador de força G e curva de binário, além das informações mais comuns relativas ao consumo de combustível, quilometragem, entre outros.

A posição de condução do Toyota GT86 é maravilhosa. Estamos sentados perto do eixo traseiro e estamos também perto do chão. O centro de gravidade e o posicionamento baixo faz com que o nosso prazer de condução também aumente através de um fornecimento de maior feedback da estrada e do comportamento do automóvel.

A cereja no topo do bolo são os comandos acessíveis, o volante com uma pega de excelência, pedais alinhados que permitem a execução de travagem com o pé esquerdo ou ponta-tacão na perfeição e o punho da caixa de velocidades ergonómico. Os assentos desportivos oferecem um conforto surpreendente e têm um apoio lombar digno de registo.

O chassi tem uma boa rigidez e as suspensões são condescendentes q.b, o que faz com que consigamos ter um comportamento algo previsível e divertido quando o queremos. Basta desligar o ESP ou colocar no modo “Track” e a diversão é garantida.

A direção e a caixa de velocidades contribuem também para uma condução formidável. Para completar a qualidade de condução está a travagem Brembo melhorada nesta versão Black Touch.

Debaixo do capô este Toyota um motor 2.0 litros Boxer com 205cv de potência às 7000rpm e 212Nm de binário das 6400 às 6600rpm, ambos que são enviados para as rodas traseira através de uma caixa manual de 6 velocidades. Esta receita traduz-se numa aceleração dos 0 aos 100km/h em apenas 7,6 segundos e numa velocidade máxima de 226km/h.

