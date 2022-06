Toyota estreia dois novos Corolla

A Toyota Gazoo Racing realizou esta quarta-feira a estreia mundial do GR Corolla RZ e do GR Corolla Morizo ​​Edition.

O GR Corolla RZ é o nível de acabamento do mercado japonês do novo GR Corolla revelado em abril. O GR Corolla Morizo ​​Edition, que foi anunciado simultaneamente nos Estados Unidos, é um nível de acabamento que visa alcançar “uma energia indomável que cativa os clientes” e “um gosto de condução que excita e que impulsiona o desejo de continuar a conduzir.

Akio Toyoda, presidente e piloto mestre da Toyota Motor Corporation garantiu pessoalmente a qualidade destas novas versões durante a fase de testes dos seus protótipos.

Segundo as previsões da marca, o GR Corolla RZ será colocado à venda já este outono e o GR Corolla Morizo ​​Edition ficará disponível em quantidades limitadas no inverno.

Desde que chegou ao cenário automóvel em 1966, o Corolla ajudou a elevar a Toyota, desempenhando um papel ativo desde os primeiros dias de participação da Toyota no automobilismo. O TE25 Corolla garantiu a primeira vitória no Campeonato Mundial de Rally da Toyota em 1973 e o Corolla Levin venceu o 1.000 Lakes Rally em 1975.

O desempenho de condução do Corolla foi adotado por muitos clientes e o modelo evoluiu com o tempo para Station Wagon e SUV.

O recém-estreado GR Corolla ganhou vida com base no forte desejo do presidente Toyoda de “impedir absolutamente o Corolla de se tornar numa mercadoria simples”.