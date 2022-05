Toyota e Stellantis juntam-se para criar novo furgão comercial

O grupo Stellantis e a Toyota Motor Europe anunciaram a expansão da sua atual parceria com um acordo para um novo furgão comercial de grandes dimensões, incluindo uma versão elétrica a bateria.

O novo veículo representa o terceiro tipo de carroçaria ao abrigo do acordo entre as duas empresas e vem completar uma gama de veículo comercial ligeiro (VCL), com propostas de furgões compactos, médios e, agora, também um VCL de grande capacidade.

A Stellantis vai fornecer à TME o novo furgão comercial de grandes dimensões para ser comercializado na Europa sob a marca Toyota. O novo veículo será produzido nas fábricas da Stellantis em Gliwice, na Polónia, e Atessa, em Itália. Previsto para meados de 2024, o novo furgão comercial de grandes dimensões assinala a estreia da TME no segmento dos grandes furgões.

“A nossa excelência operacional é, por definição, reconhecida neste negócio alargado”, afirmou Carlos Tavares, CEO da Stellantis. “Com este terceiro compromisso de sucesso, a Stellantis demonstra, ainda mais, a sua experiência no segmento dos veículos comerciais e no desenvolvimento da tecnologia elétrica a bateria, construída para suportar um completo leque de necessidades. Este acordo reforça a nossa liderança na UE30 no mercado dos VCL e dos veículos de baixas emissões e aproxima-nos ainda mais da concretização do nosso objetivo ‘ Dare Forward 2030 ’, de nos tornarmos o líder global indiscutível de veículos comerciais ligeiros, em termos de tecnologia, produção, quota de mercado e rentabilidade.”

A colaboração entre a Stellantis e a TME iniciou-se em 2012 com a produção do VCL médio da Toyota na fábrica da Stellantis de Hordain, em França, seguida, em 2019, por um novo modelo competitivo e apelativo para o segmento dos VCL compactos, produzido na fábrica da Stellantis em Vigo, em Espanha. O anúncio de hoje deste VCL de grandes dimensões aprofunda a colaboração e permite à Toyota completar a sua gama VCL na Europa, possibilitando que as duas empresas beneficiem da otimização dos custos de desenvolvimento e de produção.

“Estamos muito satisfeitos por podermos estender esta parceria de sucesso através da introdução de um novo furgão comercial de grandes dimensões. Representa uma adição importante e completa a nossa gama de veículos comerciais ligeiros junto dos clientes europeus da Toyota. O novo VCL terá um contributo fundamental para os objetivos de crescimento da Toyota no domínio da sua gama global de VCL, a par da pick-up Hilux e dos modelos Proace e Proace City, permitindo à Toyota fornecer uma solução de mobilidade em todos os segmentos do mercado VCL”, comentou Matt Harrison, Presidente e CEO da Toyota Motor Europe.