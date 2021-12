Toyota Corolla Cross: o SUV que faltava

O Toyota Corolla Cross, a versão SUV do carro mais vendido do mundo, vem mesmo para a Europa, informação confirmada no Fórum Kenshiki, que ocorreu em Bruxelas.

Este SUV do segmento C completa a família de derivações do Corolla, posicionando-se ao lado das variantes hatchback, Touring Sports (carrinha) e sedan.

Com base na plataforma TNGA-C da Toyota, o Corolla Cross é o primeiro modelo da marca nipónica a beneficiar do novo sistema híbrido de quinta geração, que a marca japonesa diz ter uma “resposta mais linear, previsível e controlável em aceleração, com a velocidade do veículo a corresponder mais às rotações do motor, proporcionando uma experiência de condução mais intuitiva e natural”.

Na base de todo o sistema está um motor a gasolina de 2.0 litros de capacidade com quatro cilindros que surge associado a uma motorização elétrica e a uma bateria de iões de lítio.

As duas versões disponíveis apresentam uma potência máxima de 197 cv (146 kW) e permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,1s. Contudo, está disponível uma versão de tração dianteira, com apenas um propulsor elétrico, e uma de tração integral (AWD-i) que conta com um motor elétrico extra no eixo traseiro.

A somar a isto, a caixa híbrida foi redesenhada, o que a somar aos novos sistemas de lubrificação e distribuição do óleo de baixa viscosidade ajudam a alcançar uma maior eficiência e potência, graças à redução de perdas elétricas e mecânicas.

Em termos de imagem, este Corolla Cross assume-se como uma proposta robusta e conta com alguns elementos característicos que nos remetem de imediato para o seu irmão mais velho, o Toyota RAV4.

Destacam-se os para-choques alargados, a grelha frontal dupla e a assinatura luminosa rasgada, detalhes que ajudam a vincar a presença de um modelo que tem 4,46 m de comprimento, 1,825 m de largura, 1,62 m de altura e uma distância entre eixos de 2,64 metros.

