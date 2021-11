Toyota Aygo X: o seu próximo carro para a vida urbana

O novíssimo Toyota Aygo X (leia-se Aygo Cross) é um crossover único para o segmento A, concebido e produzido na Europa pela marca japonesa para satisfazer as preferências da vida urbana e suburbana.

Com o objetivo de tornar o novíssimo Aygo X no melhor produto do segmento, a Toyota estudou, de forma detalhada, os requisitos de condução urbana em todo o continente europeu, ouvindo o desejo dos clientes que procuram um carro elegante, compacto e seguro.

O resultado é o mais recente carro compacto da gama Toyota, assente na bem-sucedida plataforma GA-B da Nova Arquitetura Global (TNGA – Toyota New Global Architecture), introduzida pela primeira vez com o novo Yaris (o carro do ano europeu 2021) e mais recentemente com o novo Yaris Cross.

Seja na cidade ou em estrada aberta, um carro para ser verdadeiramente do segmento A deve destacar-se por ser compacto e ágil, para comunicar confiança ao condutor. Também precisa de criar e transmitir um sentimento de emoção, integrando ao mesmo tempo os melhores avanços tecnológicos num conjunto compacto que é económico e poupado.

O novíssimo Aygo X entrega tudo isto e muito mais, para ser tudo o que os clientes europeus procuram num automóvel do segmento A.

Começando com o concept – o Aygo X Prologue que foi desenvolvido no centro de design e desenvolvimento europeu (ED2) em Nice, França, os designers da Toyota quiseram trazer uma sensação de ousadia e tempero aos que procuram um automóvel compacto na Europa.

Desde a chegada do Aygo ao mercado, em 2005, que o modelo é muito mais do que o carro mais acessível da Toyota na Europa. Também encantou os clientes com o seu carácter irreverente e divertido. Estas qualidades atraíram muitos compradores europeus à marca, principalmente os que procuravam mais estilo.

Mais do que nunca, os novos clientes da Toyota estão a exigir um estilo único, algo distinto e a oportunidade de se afirmarem pessoalmente. Ao construir sobre um dos ícones de estilo do segmento A, ED² propôs-se a conceber um conceito especificamente para eles.

“Toda a gente merece um carro fixe. Quando olho para o Aygo X Prologue, tenho muito orgulho em poder dizer que a Equipa ED² criou exatamente isso. Estou entusiasmado por vê-lo a revolucionar o segmento”. Ian Cartabiano, Director de Design, Design e Desenvolvimento Europeu (ED2)

Após a revelação bem-sucedida e receção entusiástica do Aygo X Prologue “Sparkling Chilli Red”, o projeto Aygo X foi transferido para a Toyota Motor Europe na Bélgica, onde as equipas de design trabalharam de perto com o planeamento do produto e Investigação e Desenvolvimento para transformar o conceito em realidade.

A ousada execução em dois tons do Aygo X, associada ao novo conceito de cor picante, cria uma assinatura gráfica que é única e que capta a atenção, enfatizando a prontidão do novo modelo para “acelerar”.

A nova linha de tejadilho em cunha também aumenta a sensação dinâmica e cria uma imagem mais desportiva. Na frente, as óticas LED abraçam o capot superior para desenhar a forma de uma asa, enquanto na zona inferior, a grelha de grandes dimensões, os faróis de nevoeiro e a proteção inferior estão dispostas com base no tema do trapézio duplo que faz parte da identidade do Aygo, dando-lhe o aspeto que está “pronto para ir a qualquer lado”.

O novo conceito de cor é inspirado por várias especiarias para desenvolver uma paleta única de cores para o Aygo X, cada uma delas captando os estilo e personalidades do carro.

Verde Cardamom (Cardamomo) conjuga estilo e elegância, proporcionando uma estética refinada e um pouco mais discreta com o efeito de baixa saturação do verde.

O Vermelho Chilli (Pimenta) é uma cor ardente e premium que chama a atenção com um reflexo de cor quente e profundo graças à inclusão de uma fina aspersão de flocos metálicos azuis na tinta vermelha.

O Beige Ginger (Gengibre) é sofisticado e duradouro, que inspira um espírito de aventura e uma complexidade quente na sua tonalidade.

O Azul Juniper (Zimbro) é jovem com um toque de masculinidade e é um azul criado especificamente para que o modelo lhe dê uma frescura gelada ao mesmo tempo que lhe acrescenta subtis toques avermelhados.

Cada uma destas poderosas cores de especiarias contrasta fortemente com o preto bicolor do telhado e da traseira que faz com que o Aygo X se destaque instantaneamente e seja reconhecido na estrada.

Este tema das especiarias não é apenas à superfície. Os detalhes interiores combinam com as cores exteriores das especiarias para dar um design distinto ao habitáculo, incluindo o painel de bordo e a consola central. Um olhar mais atento dos bancos mostrará o símbolo “X” discretamente cosido no tecido. O nome do modelo Aygo X é também subtilmente colocado nos faróis de aspeto aguçado para proporcionar uma identidade forte e coerente.

“O bi-tom do Aygo X prende imediatamente a atenção das pessoas. Não se trata apenas de um pormenor. É uma parte integrante do design”. Anastasiia Stoliarova, gestora de produto Aygo X, Toyota Motor Europe

Uma edição limitada de Aygo X em Verde Cardamom estará disponível durante os primeiros seis meses de vendas, apresentando detalhes adicionais em laranja Mandarina mate no exterior e nas rodas de liga leve de 18″ mate. O tema Mandarina é também continuado nos painéis interiores e no design do tecido dos bancos.

Ao adaptar a comprovada e bem-sucedida plataforma GA-B ao Aygo X, ao novo modelo do segmento A, a Toyota desenvolveu um produto crossover único, apresentando uma chassis traseiro modificado e reduzidas projeções dianteiras e traseiras.

Com 3.700mm de comprimento, o novo Aygo X é 235mm mais comprido que o anterior, com uma distância entre eixos aumentada em 90mm. A projeção dianteira é 72mm inferior ao Yaris, enquanto o tamanho máximo das jantes cresceu para 18 polegadas.

Concebido para as ruas mais estreitas da cidade, o Aygo X tem também um raio mínimo de viragem excecionalmente pequeno de apenas 4,7m, um dos mais pequenos do segmento.

A largura total da carroçaria é mais larga 125mm que a anterior geração do Aygo passando para 1,740mm. Como resultado, a largura entre bancos dianteiros aumentou 20mm, aumentando o espaço para ombros em 45mm. O espaço de bagagem é também líder no segmento com um aumento de 125mm de comprimento e um aproveitamento de espaço inteligente atrás dos bancos traseiros, aumentando assim a capacidade de carga em mais de 60 litros para 231 litros (até à chapeleira).

Além disso, o design do tejadilho “Pagoda” (mais baixo no centro) mantém as dimensões totais compactas, ao mesmo tempo que proporciona um habitáculo confortável e espaçoso para o condutor e passageiros. A altura do veículo foi aumentada em 50mm para 1.525mm.

Ao volante, a direção foi afinada para a condução urbana e suburbana na Europa, com a nova transmissão S-CVT (em Portugal apenas noa versão X-Play Plus) a proporcionar uma resposta imediata e linearidade, mantendo ao mesmo tempo um forte equilíbrio entre potência e consumo de combustível.

Quer se trate de trânsito citadino ou a circular em auto-estradas, todos os condutores querem sentir-se confiantes, e o Aygo X transmite confiança em mais do que uma forma.

Como uma posição de condução mais alta, a distância ao solo foi aumentada em 11mm em relação à geração anterior. A posição do banco foi aumentada em 55mm, permitindo um fácil contacto visual com outros condutores em estrada, especialmente ciclistas e peões. Além disso, o ângulo do pilar A foi aumentado em 10% para 24º para uma melhor visibilidade.

Jantes e pneus maiores também funcionam com a comprovada suspensão TNGA que, juntamente com uma maior rigidez torcional e menor rolamento, proporcionam um conforto e controlo dinâmico excecionais.

Aygo X tem presença, mesmo quando está parado. Para além do design arrojado e das cores vibrantes, o Aygo X também dá uma sensação de robustez e “atitude” de que pode “ir a qualquer lado” que é característico de um crossover.

Os níveis de ruído interior foram reduzidos através da maior utilização e otimização de materiais insonorizante para criar um habitáculo mais silencioso.

O céu é o limite com o Aygo X a propor como opcional um tejadilho retráctil em lona, uma estreia para um crossover de segmento A. O novo tejadilho em lona foi concebido para maximizar a experiência a céu aberto dos condutores com a abertura a ser aumentada em 40mm e com um aumento do ângulo de visão em 20%.

Utilizando materiais de alta qualidade normalmente encontrados em modelos premium, a lona oferece uma melhor proteção contra água e poeira. A nova pala defletora de vento também melhora a durabilidade e robustez da capota. Parado, a desfrutar do silêncio, ou a circular de cabelo ao vento, o Aygo X promete uma experiência de condução única.

Os clientes poderão permanecer ligados ao seu Aygo X através da aplicação Toyota Smart Connect e MyT no seu smartphone.

O Toyota Smart Connect centra-se num grande ecrã táctil de 9″ de alta-definição, iluminação ambiente e carregamento sem fios, oferecendo aos clientes uma experiência mais “ligada” com a aplicação para smartphones MyT que o acompanha. Com a aplicação MyT, os clientes podem acompanhar várias situações no seu veículo, tais como dicas de condução, níveis de combustível e avisos do veículo.

O mais recente sistema multimédia da Toyota também oferece navegação baseada na nuvem para fornecer informações de rotas e informação de trânsito. Novos serviços serão introduzidos ao longo do tempo através de atualizações remotas, pelo que o novo software e os serviços conectados serão atualizados automaticamente. O Toyota Smart Connect também oferece conectividade com e sem fios via smartphone através do Android Auto e Apple CarPlay.

A tecnologia avançada de iluminação LED está também a ser introduzida no mais recente modelo do segmento A da Toyota, tornando esta tecnologia acessível a mais clientes. As luzes de circulação diurna e piscas consistem em dois perfis de luz rodeados por uma luz subtil para realçar o icónico perfil de assinatura Aygo em todas as condições de iluminação.

“Com os faróis Aygo X, tornámos a frente focada e confiante. Ou, na linguagem de design Toyota, ‘Keen”. Tadao Mori, Chefe da Styling, Toyota Motor Europe

O Aygo X dá um salto em termos de segurança, introduzindo o Toyota Safety Sense de série em todos os mercados pela primeira vez num modelo compacto do segmento A.

O mais recente Toyota Safety Sense combina uma câmara monocular e um radar de ondas milimétricas, e apresenta: Sistema de Pré-Colisão (PCS) com a velocidades superiores, Deteção de Peões de dia e de noite, Deteção de Ciclistas durante o dia, Controlo de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo Inteligente, Assistência de Condução Inteligente (LTA), Reconhecimento de Sinais de Trânsito (RSA), Luzes de Máximos com Controlo Automático (AHB). O Aygo X apresenta características adicionais de segurança passiva, tais como reforços estruturais para absorção de impactos, a fim de garantir uma segurança total.

O Aygo X foi concebido para ser poupado e acessível. Por exemplo, o Aygo X tem o peso mais baixo de qualquer carro dos segmentos A ou B, o que ajuda a proporcionar uma excelente economia de combustível.

As molduras do para-choques dianteiro e guarda-lamas também servem para melhorar a economia de combustível, orientando ligeiramente o fluxo de ar para fora dos pneus, reduzindo assim a turbulência à volta da frente e dos lados do carro. As molduras das rodas traseira também guiam o fluxo de ar para longe dos pneus, e direcionam-no para um ponto de convergência na traseira do carro.

O motor do Aygo X é o galardoado motor de mil centímetros cúbicos e 3 cilindros 1KR-FE que foi melhorado para cumprir os regulamentos europeus, oferecendo ao mesmo tempo elevados níveis de fiabilidade e desempenho, com um consumo de combustível previsto de apenas 4,7l/100km e 107 g/km de CO2.

Concebido e produzido na Europa para clientes europeus, o novíssimo Aygo X estará disponível na Europa em 2022.

Para saber mais sobre a gama Toyota no Luxemburgo e Grande Região visite a Toyota CAR Avenue.

