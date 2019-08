Toyota aposta nas versões desportivas

A Toyota está a trabalhar no desenvolvimento de versões desportivas de alguns dos seus modelos.

O ambicioso plano pretende alterar a imagem de marca, bem como a perceção desta junto dos seus clientes. Modelos como o Yaris GRMN e o novo Supra GR (na foto) são apenas o início de uma era que, segundo a marca, trará muitas novidades com níveis de performance melhorados, inclusivamente nas versões híbridas.

Matthew Harrison, diretor de marketing da Toyota na Europa, confirma que a marca está a trabalhar em versões dos seus modelos com maior foco na performance. Durante os próximos anos, serão vários os modelos a receber o tratamento Gazoo Racing e até a Hilux poderá ser incluída nos planos. A versão GR Sport da mítica pick-up nipónica será inspirada na Hilux que corre no Dakar.

O plano da Toyota passa por ter três níveis de desportividade nos seus automóveis. A oferta começa com os modelos GR Sport que apenas incluem modificações estéticas. Assim como as linhas R-Line e ST-Line da Volkswagen e Ford. Acima, surgem versões GR mais focadas no desempenho e que incluem já melhorias na performance. No entanto, o topo da oferta fica a cargo dos modelos GRMN, como o Yaris com motor 1.8 de 212 cavalos. O Corolla deverá receber, igualmente, uma versão GRMN.

Se vive no Luxemburgo ou na Grande Região vá descobrir a gama Toyota na garagem CAR Avenue em Schifflange-Foetz.