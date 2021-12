Toyota acredita que o futuro não é apenas elétrico

No evento Kenshiki Forum, a Toyota Motor Europe (TME) comunicou as mais recentes novidades sobre a sua estratégia para a Europa, partilhando a visão da empresa, novos produtos e desenvolvimentos tecnológicos.

Kenshiki em Japonês, significa “capacidade em obter uma compreensão profunda” e no evento deste ano a TME focou-se no compromisso com a neutralidade carbónica, a aceleração do seu plano de eletrificação e o seu papel ativo em construir uma economia do hidrogénio.

Durante o briefing principal, os executivos da Toyota explicaram a estratégia do grupo Toyota (Toyota e Lexus) para alcançar a neutralidade de carbono o mais rápido possível, minimizando as emissões de carbono no caminho até à neutralidade.

O objetivo de minimizar as emissões de carbono vai ser atingida pela aceleração da eletrificação e oferecendo uma gama diversificada de motorizações eficientes para todos os seus clientes.

Nos próximos anos, a Toyota irá lançar práticos e acessíveis veículos com zero emissões (ZEV), com o bZ4X como o primeiro modelo a ser lançado. Em 2030, espera-se que a percentagem de vendas da ZEV, seja no mínimo de 50% na Europa ocidental com a capacidade para aumentar ainda mais esta percentagem se a procura dos clientes subir.

“Indo para além de 2030, esperamos ver um aumento na procura de veículos zero emissões e a Toyota estará pronta para atingir 100% de redução de CO2 em todos os novos veículos até 2035 na Europa Ocidental, assumindo que iremos ter as infraestruturas de carregamento elétrico e abastecimento de hidrogénio suficientes até lá, juntamente com a capacidade de renovação de energia que será necessária.” afirmou Matt Harrison, presidente e CEO da Toyota Motor Europe

Gill Pratt, chefe-cientista da TMC e CEO da TRI, explicou que o caminho para a neutralidade carbónica é mais eficiente com a diversidade de soluções e tecnologias, devido à grande variedade de mercados no mundo, decorrente de três fatores: diversidade da natureza das fontes de energia entre regiões, as diferentes necessidades de transporte das pessoas e, em terceiro lugar, o imperativo de maximizar o Retorno de investimento de Carbono (CROI) de forma a garantir que o uso das matérias primas escassas das baterias seja otimizado:

“A Toyota está comprometida em tornar milhões de veículos elétricos a bateria disponível para os clientes, de forma a reduzir ao máximo as emissões líquidas de carbono globalmente. Para isso necessitamos de usar todos as soluções da “caixa de ferramentas”, que inclui os veículos eletrificados com a tecnologia híbrida e híbrida plug-in, veículos elétricos a bateria e a hidrogénio, com as proporções otimizadas para fazer o melhor uso das restrições de infraestruturas e circunstâncias do cliente de cada região, e o fornecimento limitado e melhoria no desempenho das baterias.” Gill Pratt, chefe-cientista da TMC e CEO da TRI

Mais detalhes sobre a estratégia para baterias da Toyota, foram partilhadas por Gerald Killmann, o Vice-presidente da TME I&D, após o recente anúncio global de 11,5€ mil milhões na estratégia de investimento para baterias.

Já iniciou a produção da primeira bateria bipolar de hidretos metálicos de níquel (NiMh), que além de usar menos minerais preciosos, tem custo mais baixo com o dobro da densidade de saída de uma bateria NiMh normal.

Ao aplicar técnicas idênticas às baterias de iões de lítio (Li-Ion), combinadas com a eficiência de energia consumida pelo veículo, a Toyota espera ver uma redução de 50% no custo da bateria por veículo, sem deterioração de autonomia, na segunda metade da década de 2020; e assim tornar os veículos elétricos a bateria mais baratos e acessíveis.

Sobre a introdução esperada das baterias de estado solido, Gerald Killmann confirmou que, após os testes de protótipo no ano passado, provavelmente serão introduzidos pela primeira vez em veículos eletrificados com a tecnologia híbrida, antes de uma aplicação mais ampla, que irá incluir veículos elétricos a bateria, com o objetivo de fornecer maior potência, maior autonomia em termos de quilómetros e tempos de carregamento mais curtos.

A TME tem a expectativa de entregar 1,07 milhões de veículos em 2021, com uma quota de mercado estimada de 6.3% – um novo recorde e um aumento de 80 mil unidades comparado com 2020. Em 2022, a TME está a planear vender cerca de 1.3 milhões de veículos e uma quota de mercado de 6.5% – outro novo recorde.

Sustentando o crescimento de vendas antecipado entre 2021 e 2022 de 230 mil, está o forte poder de produto, incluindo modelos assentes na nova plataforma TNGA e a mais alta percentagem de todos os tempos de modelos eletrificados, atualmente em torno de 70%.

É também suportado pela introdução de novos modelos como, o novo bZ4X, o Aygo X, o GR86 e o Corolla Cross.

No Luxemburgo compre o seu Toyota híbrido ou plug-in no nosso parceiro Toyota CAR Avenue.