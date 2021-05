Toy lança a sua ‘playlist’

As canções que marcam uma carreira recheada de êxitos, “Toy – Playlist – As melhores” é uma recolha por entre a discografia composta por mais de três dezenas de edições, de um dos artistas mais icónicos, que tem apresentado ao público algumas das canções que perduram na memória desde há longos anos.

Com uma vasta e preenchida carreira, Toy é autor e compositor de temas que marcam a música nacional. Exemplos disso são: “Aguenta-te com esta”, “Quero que sejas minha amante”, “Estupidamente apaixonado”, “És tão sensual” ou “Sou português (e tenho orgulho)”.

Incontornável é mais recentemente o hit musical que percorreu o mundo com vários artistas a juntarem-se a Toy com interpretação de versões muito próprias da canção “Coração não tem idade (vou beijar)” ou a canção que marcou o ano de 2019, “Verão e amor (cerveja no congelador)”, sem deixarmos de referir o tema do genérico da atual telenovela transmitida pela SIC “Amor amor” intitulada “Do lado do amor (isto é paixão)”.