Harry Kane, sempre ele, salvou o Tottenham de um nulo e fez José Mourinho saltar do banco porque está em jogo a liderança da Premier League.

O capitão dos londrinos marcou o único golo da vitória aos 88 minutos. A vitória do Tottenham foi conseguida com muito suor, depois de uma primeira parte sem grande inspiração de ambas as equipas.

Na segunda parte a equipa do treinador português foi mais forte, encostou o adversário à sua área e chegou ao golo quase em cima do apito final, numa altura em que Mourinh já lançara Carlos Vínicius, emprestado pelo Benfica, para fazer dupla com Kane.

Do lado do WBA, Krovinovic, também cedido pelas águias, foi titular e jogou os 90 minutos.

De referir que este golo torna Harry Kane no décimo jogador chegar aos 150 golos na Premier League.