Tosão de ouro

Já são em mim cruéis instantes

de nada já ser como dantes

sentimentos bifurcados pelos tempos

idos, perdidos, nunca absolvidos.

Acicutam o meu coração

do sangue e das lágrimas que fiz verter

e que eu próprio derramei pelo chão

dos corpos trespassados que ruiram a meus pés

exangues e enxutos, implorando,

e eu justo, como sempre, usei do meu punhal

para me livrar dos cadáveres deliciosos,

das harpias e medusas,

anjos e arcanjos.

Há sangue inocente secando

na ponta dos meus dedos

e nas minhas unhas negras

encharcando o céu de vermelho

e a terra de entranhas.

Das portas do inferno

que entre-abri

o que restou de mim?

Também eu decapitei futuros, esbanjei amanhãs

vãos em empresas esforçadas,

porque cada embate vale

pela coragem da entrega,

não pela vitória efémera.

E eu, que sempre me engalanei

de brasões e grandes razões,

em todas as cruzadas só soube usar

as espadas como um infiel.

Confundi a causa com a consequência

o ardor com a obediência

cega e fútil a mim mesmo.

Há-de perder-me a ditadura

da minha própria utopia,

a quimera da era

que nunca abjuro.

Naveguei mares antigos, dobrei colunas,

percorri costas, peninsulas e cabos,

ancorei em baías desconhecidas

acalmei vulcões e terras em convulsão

com a carícia da minha mão

sobrevivi a naufrágios, furacões, dragões,

mas deixei-me levar, vezes demais,

pelas brisas, ninfas e circes,

apartei-me nesses devaneios

inconstantes e míticos.

Os meus argonautas amotinaram-se

mas eu nunca desisti do adamastor.

Queria, um dia, encontrar

o meu caminho de regresso a casa

hoje navego à vista com Ariadne e Medeia.

Mas ainda há manhãs

em que me sinto perdido

não no labirinto do Minotauro

mas na busca do meu impossível

ouro da tosão.

JLC

07012006