$tory Teller: do Congo para Lisboa

Morou na Guiné-Bissau e em Nova Iorque antes de chegar a Portugal. A sua paixão pela música veio muito cedo, uma vez que em casa se ouvia música congolesa a tocar e, sonoridades de diferentes partes do mundo em vinil ou cassete que o seu pai trazia das várias viagens pelo Mundo, como por exemplo, Cesária Évora.

É fã de Michael Jackson, mas encontrou a sua voz no rap depois da descoberta dos artistas 2 Pac e Snoop Dogg.

O seu primeiro projeto (não oficial) foi lançado em 2014, uma mixtape “Crystal Don”, a pedido dos seus amigos que estavam com a nostalgia dos tempos da escola.

Seguiu-se o EP ” Lisbon City Finest ” entre 2016-2017 no qual teve a participação do Mc Zuka na faixa “Sex, Sun & Drugs. Foi com este projeto que fez a sua estreia na televisão.

Gravou um tema com o Dj Diego Miranda.

Depois de alguns singles entre 2017 e 2019, foi a 01 de setembro de 2020, em plena pandemia, que lançou o videoclipe do tema “Bordel“. Produzido por 5 produtores incluindo o brasileiro Ricardo Imperatore que colaborou com a artista internacional Suzanne Vega.

Com sonoridades variadas desde o Rap / Hip-Hop, Dancehall e Afro Music e uma mistura de línguas (francês, português, inglês e lingala), $tory Teller propõe uma música mestiça e um estilo internacional que ele chama “Bakongo Music“.

“Amour Interdit“ ou “Amor Proibido“ (Confinado Riddim) é o novo single do artista baseado numa história real de um encontro com uma mulher mais madura. Foi escrito em confinamento entre 2020 e 2021, num registo mais cantado e com uma sonoridade Kizomba / Ghetto Zouk. Produzido pelo coletivo do Congo Brazzaville, Kitoko Sound; gravado no estúdio Favelita studios em Lisboa, mix e master pelo Savy Bastards.