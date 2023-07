Torrié lança nova gama de cápsulas

A Torrié anuncia mais uma novidade e promete surpreender e fidelizar os verdadeiros apaixonados pela arte da torrefação portuguesa. A nova gama de cápsulas, composta por 10 referências de excelência, oferece uma variedade que vai de encontro aos diferentes perfis de consumidor, dando resposta ao crescimento do mercado das cápsulas compatíveis com equipamentos Nespresso®*.

A unidade fabril, sediada no norte de Portugal e que iniciou atividade nos anos 80, certificada pelos sistemas BRC e ISO 9001, contava já com diversas linhas de fabricação automatizada para café grão, café moído, pastilhas e diferentes tipos de cápsulas compatíveis com a maioria dos equipamentos de extração existentes. O Grupo detém igualmente uma fábrica de café em Espanha direcionada em exclusivo para a satisfação desse mercado e diversas empresas noutras áreas de negócio, nomeadamente na Produção de Vinhos e na área da Distribuição Alimentar, em Portugal, Espanha, Estados Unidos e Canadá.

Atualmente presente em cerca de 35 países, a marca Torrié prossegue empenhada em apresentar no mercado nacional e nos mercados de exportação uma gama diversificada de soluções de café que acompanhem as tendências mais recentes de consumo e a variedade de máquinas domésticas e profissionais em uso nos diferentes mercados.

A diversidade de soluções de produto para os diferentes tipos de equipamento, a qualidade de excelência nas origens utilizadas e na técnica de torra, a par da inovação e sustentabilidade, são os pilares estratégicos da marca.

A nova gama de cápsulas de alumínio inclui três variedades de TORRIÉ EXPRESSO: SUAVE, CLÁSSICO e FORTE. Estes são blends cuidadosamente selecionados a partir de cafés das espécies arábica e robusta, que se distinguem pelos diferentes perfis de torra e níveis de intensidade. O TORRIÉ BIOLÓGICO e o TORRIÉ DESCAFEINADO completam a linha de blends.

Na linha TORRIÉ EXPERIENCE a marca lança cinco origens – ANGOLA, BRASIL, COLÔMBIA, PERU e ETIÓPIA – onde a marca inspira e conduz o consumidor a uma viagem sensorial por terroirs únicos, mas adaptados ao estilo de torra portuguesa. São cafés encorpados, muito equilibrados e trabalhados para apresentarem uma acidez moderada/baixa, garantindo que cada escolha reflita o compromisso com a qualidade e a satisfação dos apreciadores mais exigentes.

As novas cápsulas são 100% alumínio, sem componentes de outros materiais, com um design que oferece a melhor garantia de extração e compatibilidade com todos os equipamentos domésticos Nespresso®*.

A opção de cápsula de alumínio permite hermeticidade (proteção do café face à oxidação) e resistência ao calor, essenciais para a conservação, frescura de aromas e extração com creme abundante e persistente. A nova gama mantém as qualidades intrínsecas dos blends e origens durante 24 meses, satisfazendo as exigências dos clientes nacionais e dos mercados de exportação.

A nova linha Torrié apresenta-se com um packaging premium, clean e sofisticado, resultado da análise das exigências atuais de informação dos consumidores de café em diversos países. Cada cápsula distingue-se por uma cor diferenciada e pela inclusão da nomenclatura da referência no topo da mesma.

O conceito e definição estratégica da gama, o estudo dos pontos de torra adaptados a cada uma das 10 referências e o posicionamento de mercado apresentado resultam de vários estudos de perfil do consumidor, tendo a marca concluído que pode aportar elevada diferenciação e valor acrescentado face aos concorrentes, apresentando origens e blends de café premium mas trabalhadas segundo o perfil de torra portuguesa.

A Torrié foi distinguida como “Marca Número 1 dos Consumidores” com a atribuição do prémio “Escolha do Consumidor 2023” na categoria café em cápsula.