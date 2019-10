Torres Vedras participa em encontro de BioCantinas na Grécia

O município de Torres Vedras participou no sexto encontro transnacional da Rede de Transferência de BioCantinas, que se realizou entre os dias 14 e 17 de outubro, em Trikala, na Grécia, anunciou a autarquia.

O encontro serviu para avaliar o progresso dos vários parceiros deste projeto europeu, que visa promover a introdução de alimentos biológicos de origem local nas refeições escolares, reduzir o desperdício alimentar e sensibilizar os alunos e as famílias para uma alimentação sustentável.

A câmara municipal está a implementar boas práticas desde 2018, com a introdução de alimentos biológicos nas refeições na escola piloto da Conquinha, com ações educativas sobre alimentação saudável e produção sustentável de alimentos em várias escolas, com a criação de hortas biológicas escolares e a disponibilização dos menus das refeições escolares e de receitas saudáveis aos encarregados de educação.

#portugalpositivo