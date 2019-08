Tornado no Luxemburgo: Portugueses sem casa mas não há feridos graves

Marcelo Brenand Cruz, o irmão, Fábio, e a cunhada, Isabel Neves, ficaram com a casa destruída à passagem de um tornado, esta sexta-feira, na região sul do Luxemburgo, onde vivem muitos portugueses, revelou a família ao Jornal de Notícias.

As imagens da destruição em Pétange são impressionantes. Esta localidade fica na fronteira com a Bélgica e com a cidade francesa de Longwy, em França.

A casa da família portuguesa ficou destruída e “o susto foi grande” mas “eles estão bem”, disse Marcelo Cruz ao Jornal de Notícias. A autarquia local “já hospedou as famílias afetadas num hotel”, acrescentou. Outros portugueses foram seriamente afetados pelo fenómeno metereológico extremo (veja vídeo abaixo).

O tornado deixou um rasto de destruição, esta sexta-feira à tarde, nos municípios de Bascharage e Pétange. O serviço de proteção civil do Luxemburgo indica ainda que cerca de 20 pessoas ficaram feridas.

” Até agora não há registo de feridos entre a comunidade portuguesa “, informou o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. Na região atingida pelo tornado residem cerca de 20 mil portugueses, adiantou. O BOM DIA soube entretanto que pelo menos dois portugueses receberam cuidados hospitalares mas por ferimentos ligeiros.