Tornado: Embaixador pede calma e confiança no trabalho das autoridades

O Embaixador de Portugal no Luxemburgo está “a seguir com preocupação” a situação dos portugueses e lusodescendentes afetados pelo tornado que esta sexta-feira afetou o sul do Luxemburgo. “Estou em contacto permanente com a Secretaria de Estado das Comunidades para acompanharmos juntos o que se passa com os portugueses e lusodescendentes”, afirmou António Gamito ao BOM DIA.

O diplomata pede a todos os cidadãos portugueses que se mantenham nas suas casas e “facilitem os trabalhos ou recorram à proteção civil do Luxemburgo”, se tal for necessário.

António Gamito quis manifestar ainda o seu apreço pelo trabalho efetuado pelas autoridades luxemburguesas, “que têm assegurado o realojamento das famílias afetadas pelas más condições climatéricas”.

“Estou em contacto com as autoridades luxemburguesas que têm mostrado uma eficaz capacidade de resposta”, considerou o diplomata, que confirmou que houve pelo menos dois portugueses entre os feridos, um homem e uma mulher, que terão sofrido ferimentos ligeiros e que já tiveram alta hospitalar. Gamito recordou ao BOM DIA que os portugueses que detêm também nacionalidade luxemburguesa não são considerados pelas autoridades locais como portugueses, “aliás”, afirma, “o Luxemburgo não tem, e muito bem, distinguido as vítimas em função da nacionalidade mas têm dado resposta a todos os casos em que é necessária assistência”.

Por outro lado, António Gamito pede a todos os portugueses residentes na região afetada que estejam de férias ou a caminho do Luxemburgo “que o façam de forma prudente para não colocarem em perigo as suas vidas na estrada”.

O Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo, Manuel Gomes Samuel, já visitou as zonas afetadas pelo tornado de sexta-feira, disse ao BOM DIA António Gamito, que está neste momento em Lisboa mas “disposto a regressar ao Luxemburgo caso seja útil”, afirmou. O embaixador quis ainda “agradecer a toda a equipa do Consulado que está no terreno, incluindo a chanceler Elisabete Rodrigues”. O diplomata recordou que , em caso de necessidade, o número de telefone de emergência consular no Luxemburgo é o +352691877773.