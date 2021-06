Tóquio2020: Portugal não levava tantos atletas desde 1992

Portugal vai igualar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 a sua maior participação de sempre na competição de judo, ao levar à capital japonesa um total de oito atletas, o mesmo número que teve em Barcelona em 1992.

Números significativos para o judo português, mas com a grande diferença a residir na qualificação, feita por indicação para os Jogos em Barcelona, e por apuramento direto para Tóquio, já com regras aplicáveis em função de um ‘ranking’ mundial.

“A qualificação [em Barcelona] era feita por indicação do Comité Olímpico português, em função de resultados internacionais relevantes”, lembrou Luís Monteiro, antigo diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Judo.

Luís Monteiro, que atualmente é responsável na Federação na área do Planeamento, Controlo e Avaliação do treino, o apuramento nos atuais moldes demonstra a qualidade dos judocas, perante uma maior exigência na qualificação.

“A atual seleção nacional é uma das melhores gerações do judo português”, considerou Luís Monteiro em declarações à agência Lusa, comparando o atual grupo com a geração que esteve nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000.

Na Austrália, Portugal conseguiu então a sua melhor medalha olímpica no Judo, conquistada por Nuno Delgado em -81 kg, uma conquista que viria a ser igualada por Telma Monteiro já em 2016, com o bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, em -57 kg.

Em 2000, Portugal teve seis judocas em Sydney, nomeadamente Filipa Cavalleri, Sandra Godinho, Pedro Soares, Pedro Caravana, Nuno Delgado e Michel Almeida, a segunda maior representação, juntamente com o Rio de Janeiro, também com seis atletas.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia da covid-19, a competição de judo, em que Portugal conta com Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), decorrerá de 24 a 31 de julho, no Nippon Budokan, com a discussão de duas categorias, uma masculina e uma feminina, por dia.

