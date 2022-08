Top 10 europeu de cidades expostas a ondas de calor inclui Lisboa

Lisboa é a sétima cidade da Europa mais exposta a ondas de calor. Os dias mais quentes desde 2000 registaram-se entre 1 e 17 de julho passado.

No distrito de Vila Real registou-se a temperatura mais alta do país: 47ºC no Pinhão, concelho de Alijó. Segundo o jornal Expresso, as temperaturas são consequência da mão humana e do agravamento da crise climática.

Durante agosto, prevê-se também que as temperaturas sejam acima da média no interior. O contrário diz-se do litoral de Portugal Continental, onde será abaixo da média. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera assegura, contudo, que é improvável que o calor de julho se sinta em agosto.

Num total de 600 cidades europeias, Lisboa aparece no sétimo lugar quanto às ondas de calor.