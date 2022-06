“Too much, beaucoup”, o novo hit de Eduardo Sant’Ana

A Espacial Música lançou o novo single do cantor popular Eduardo Sant’Ana, que regressa com o tema “Too much, beaucoup” (demasiado, muito), um refrão que fica facilmente no ouvido e que nos arriscamos a ouvir passar nas rádios vezes sem fim. Trata-se de uma paródia típica para as festas de verão sobre as aventuras amorosas e trocadilhos poliglotas do “macho” lusitano e as turistas que nos visitam.

O tema brinca com os trocadilhos e desentendimentos maliciosos, ao jeito da música “pimba” que anima os bailaricos populares, as festas e romarias das aldeias, invadidas por imigrantes de toda a Europa nesta estação veraneante.

Eduardo Sant`Ana é um cantor e compositor originário de Monchique, que vive em Setúbal. Depois do primeiro disco em 1988, teve sucesso com “Eu sou um pinga amor” em 1993 e faz digressões entre a diáspora portuguesa.