Tony Carreira traz 35 anos de canções a França e Luxemburgo

No ano em que comemora 35 anos de palco, Tony Carreira anuncia nova digressão com concertos que passarão por Paris, Luxemburgo, Lyon, Bordéus, Toulouse e Dijon. A presença do cantor foi confirmada recentemente pela Dyam Produções e os bilhetes já se encontram à venda.

O primeiro dos novos concertos anunciados está marcado para dia 2 de março de 2024 no Horizon Pyrénées de Le Muret, em Toulouse. Segue-se o Théâtre Fémina de Bordeaux, dia 3 de março, o Dôme de Paris dia 9 de março, o Zénith de Dijon no dia 23 de março e a Bourse du Travail de Lyon no dia 24 de março. Por entre estas datas, o cantor marcará também a sua presença no Luxemburgo, com concerto agendado para dia 10 de março, no Casino 2000 de Monfort-les-Bains.

As celebrações deste marco especial iniciaram-se em abril deste ano com o “Cruzeiro dos 35 anos de Canções”, a bordo do MSC Fantasia. Nesta viagem exclusiva que levou mais de três mil fãs durante uma semana pelo Mediterrâneo, o cantor deu os três primeiros concertos comemorativos, todos eles já marcados pelos grandes êxitos. No final do último concerto, o cantor aproveitou a ocasião especial para anunciar, em primeira mão, a data do primeiro grande concerto agendado para este ano, que será no dia 25 de novembro, no Altice Arena.