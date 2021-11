Tony Carreira homenageia filha com álbum “Recomeçar”

Tony Carreira falou sobre o novo álbum “Recomeçar” no programa “Dois às 10” (TVI), adiantando que várias canções são uma homenagem à filha Sara, que morreu a 5 de dezembro do ano passado.

Durante a emissão do matutino da estação de Queluz de Baixo, o cantor, de 57 anos, revelou que estava a planear lançar o projeto no Natal do ano passado.

“Este disco era para estar no mercado no Natal que passou, acabou por não estar pelos motivos que todos nós sabemos, desliguei completamente desse álbum, acabou por nunca sair”, contou.

