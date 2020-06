Tondela trava Benfica

O Benfica empatou em casa com o Tondela, 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e reassumiu a liderança do campeonato, em igualdade pontual com o FC Porto.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de covid-19, os ‘encarnados’ dominaram a partida disputada no estádio da Luz, mas não conseguiram ultrapassar a boa organização do Tondela.

Com o empate, o Benfica, que vinha de outros dois empates antes da paragem, regressou à liderança do campeonato, com 60 pontos, os mesmos que os ‘dragões’, que perderam em Famalicão (2-1), enquanto o Tondela, que não vence há seis jogos, está em 13.º lugar, com 26 pontos.