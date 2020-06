Um homem matou, esta quinta-feira de madrugada, com uma caçadeira, o primo, de cerca de 40 anos, em Lageosa do Dão, Tondela.

O homicídio aconteceu cerca das 2 horas da manhã.

Segundo o Jornal de Notícias, o suspeito terá ingerido bebidas alcoólicas, enquanto via o jogo FC Porto – Marítimo, tendo-se deslocado depois a casa do primo, que vivia a poucos metros, matando-o com uma caçadeira.

