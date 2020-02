Tomás regressa com um amor maior

O músico português Tomás prepara-se para lançar um novo EP intitulado “Amor maior”.

Segundo um comunicado divulgado pela editora Espacial, o EP é composto pelas canções “Vem bailar comigo”, onde pautam os ritmos flamencos, e “Tem magia o teu olhar” um tema dançável, irradiando ritmo e boa disposição.

A referida nota descreve o percurso de Tomás no mundo da música como “longo, penoso, mas muito instrutivo assente principalmente no percurso de karaokes e festas em bares e discotecas na região do Algarve”. O músico português participou no Festival da Canção do Algarve em 2006, e no ano seguinte gravou o seu álbum de estreia “Amor primeiro”.

A procura de melhores condições de vida levou-o a estabelecer-se em Espanha, onde pôs a música em pausa durante oito anos. Um interregno que agora termina com o lançamento deste EP.

Pode fazer download de “Amor maior” aqui.