Tolentino Mendonça assume novas responsabilidades no Vaticano

O Papa Francisco nomeou o cardeal português José Tolentino Mendonça membro do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.

A Sala de Imprensa da Santa Sé indica ainda que foi nomeado para o mesmo dicastério o cardeal brasileiro João Braz Aviz, que é prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada. José Tolentino Mendonça foi nomeado prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação no dia 26 de setembro de 2022.

O Dicastério para a Cultura e a Educação é um novo organismo, que surge da reforma da Cúria Romana, promovida por Francisco, assumindo as missões anteriormente confiadas à Congregação para a Educação Católica e ao Conselho Pontifício para a Cultura.

O organismo nasceu com a publicação da constituição apostólica “Praedicate Evangelium”, a 19 de março de 2022.

A 26 de junho de 2018, o Papa nomeou D. José Tolentino Mendonça como arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica, elevando-o à dignidade de arcebispo; o até então vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa orientou nesse ano o retiro de Quaresma do Papa Francisco e seus mais diretos colaboradores.

D. José Tolentino Mendonça nasceu em Machico (Diocese do Funchal) em 1965 e foi ordenado padre em 1990 e bispo a 28 de julho de 2018; é doutorado em Teologia Bíblica, tendo desempenhado, entre outras funções, os cargos de reitor do Colégio Pontifício Português, em Roma, de diretor da Faculdade de Teologia da UCP e diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

Foi criado cardeal pelo Papa Francisco, a 5 de outubro de 2019.

Biblista, investigador, poeta e ensaísta, Tolentino Mendonça foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República, em 2015.

O portal de notícias do Vaticano destaca que o cardeal português “publicou inúmeros volumes e artigos nos campos teológico e exegético, bem como várias obras poéticas, valendo-se da também linguagem literária e filosófica”.

Em dezembro de 2019, D. José Tolentino Mendonça tornou-se a sétima personalidade a receber a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira, numa cerimónia que decorreu na Assembleia Regional.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, escolheu-o como presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 2020.

Em 2022, D. José Tolentino Mendonça venceu a primeira edição do Prémio Ilídio Pinho, atribuído pela Fundação Ilídio Pinho.