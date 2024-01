Tolentino de Mendonça pode ser o próximo Papa

O Cardeal José Tolentino de Mendonça recebeu em 14 de Dezembro, véspera do seu aniversário, o Prémio Pessoa 2023, cujo Júri considerou “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea e europeia, que se destaca no ensino universitário, ensaio de reflexão fisiológica na poesia”.

O prestigiado Prémio Pessoa destina-se a pessoas portuguesas que se hajam distinguido nas áreas artística, científica ou literária e já foi atribuído a cerca de quarenta portugueses do melhor que há e que muito contribuíram para o prestígio e orgulho do que ainda é ser português.

Nós, portugueses, que costumamos antecipar, conjecturar e até celebrar muitos factos, muitas coisas pouco relevantes e ainda sem consistência, não estamos a ter noção que muito provavelmente temos em José Tolentino Calaça de Mendonça o próximo Papa.

O Cardeal Tolentino de Mendonça é um homem muito próximo do Papa Francisco, que muitas vezes o chama para ouvir, é Prefeito para o Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé, tendo sido anteriormente arquivista da Biblioteca e Arquivo Apostólico do Vaticano, onde vive desde 2018. No ano seguinte foi nomeado Cardeal pelo Papa Francisco.

Poeta e ensaísta, com cerca de meia centena de livros, figura notória da cultura, especialmente da literatura e professor, José Tolentino de Mendonça tem 58 anos e pode muito bem vir a ser o próximo Papa, o segundo Papa português.

Mário Adão Magalhães

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).