Toka & Dança, a banda que aproxima os emigrantes de Portugal

Começaram por animar as festas de família e, atualmente, pisam palcos por todo o país e em qualquer sítio onde existam portugueses. “Toka & Dança”, a banda mais conhecida do Marco de Canaveses, criada em 2017, e com três álbuns lançados, anima as pessoas onde quer que estejam, aproximam os emigrantes de Portugal e acumulam sucessos ano após ano.

No primeiro ano como banda, lançaram o seu primeiro álbum, “Vira que Vira”, que se revelou um verdadeiro fenómeno. A projeção da banda aumentou com o lançamento do segundo disco, “Rimbó Malho”, em 2018. Mantendo o mesmo registo popular, em 2020, os Toka & Dança fazem uma grande mudança na sua formação, ficando então apenas os dois mentores do projeto, Rafael de 24 anos e Francisca de 15, continuando com o sonho que tinham e a fazer jus ao seu talento.

Todo este percurso foi feito à base do amor que os dois irmãos sentem um pelo outro e o amor pela música tradicional Portuguesa. Para eles este género é muito importante nas suas vidas, pois só dessa forma se consegue preservar as tradições que os nossos antepassados criaram e assim dar continuidade à nossa cultura e às nossas raízes que tanto nos distinguem dos diferentes povos e nos tornam tão únicos à escala mundial.

2021 revela-se promissor e os Toka e Dança preparam-se para apresentar novas canções que vão levar o nome do país aos quatro cantos do mundo. Um novo trabalho que daremos a conhecer muito em breve e que faz parte de um virar de página deste grupo que assinou este mês contrato com a editora ESPACIAL.