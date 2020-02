“Todos os Fados são meus” é o novo single de Francisco Moreira

“Todos os Fados São Meus” é o single de avanço do novo disco homónimo de Francisco Moreira, com edição marcada para o próximo mês de março.

O fadista refere que este tema reflete a sua paixão pelo fado, sendo uma apresentação de si próprio através de uma abordagem tradicionalista, baseado nas obras dos autores e intérpretes de outrora.

André Teixeira é o compositor deste tema que nos conduz a uma viagem aos anos 70 e 80, e às casas de fado mais antigas onde se ouviam os mais emblemáticos fadistas.

“Eu venho de um tempo novo”, escreve António Laranjeira neste poema, e virá certamente Francisco Moreira de um tempo novo, apesar das suas referências serem fadistas das gerações passadas como Carlos Ramos, Rodrigo, Amália Rodrigues ou Beatriz da Conceição, gostando de cantar esses temas por eles imortalizados, dando-lhes o um cunho pessoal e a sua interpretação, “sem linhas de qualquer cor”, lê-se em nota enviada ao nosso jornal.

No dia 14 de março, o fadista apresenta o novo álbum homónimo “Todos os Fados São Meus” no Teatro Municipal de Vila do Conde, sua terra natal.