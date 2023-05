todos os dias, um pouco antes das cinco da tarde

dou-me pleno e devotíssimo ao mesmo ritual:

saio do trabalho com uma pressa indomável

desço com pernas céleres a rua íngreme

depois paro calmamente no centro da praça

e encosto-me no velho muro velho de mais de mil anos

diante de mim, vejo a Mesquita Azul

mas desejo outro não tenho que não seja ver-te

ver-te a ti, ó mulher que não conheço, mas tanto venero

ver-te a ti, ó mulher de azuis e densos olhos

onde o Mar de Mármara alquimia o seu azul

quando tu passas, os meus olhos ficam cegos para o mundo

os meus olhos só a ti querem ver-te, só a ti sabem ver-te

quando tu passas, tudo são rosas, luz, música

perfume, alegria, dança, vinho e gaivotas

quando tu passas, Istambul é a mais bela cidade do mundo

dm