Lembro-me de todos os beijos

Esses do carinho

Esses do amor

Esses do meu amor

E todos eles permanecem em mim

Intactos e harmoniosos

Insanos e luxuriosos

Como a magia de um luar

E o sorriso do amanhecer

Como o enlouquecer

No encontro das nossas bocas

É são beijos

Ao infinito e ao eterno

Que ficam no espaço e no tempo

E que nada nem ninguém pode apagar!

BV130420