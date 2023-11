Todas as listas europeias candidatas ao Conselho das Comunidades

As eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas têm lugar já no próximo domingo, dia 26 de novembro, e até à primeira segunda-feira do mês foram estas as listas candidatas na Europa ao próximo mandato:

CÍRCULO ELEITORAL DO LUXEMBURGO

Lista “ Pelas Comunidades Portuguesas, um compromisso para o futuro “: Custódio Manuel Caseiro Portásio (1.º efetivo), Letícia Maria da Rocha Soares (2.º efetivo), Rogério Dias de Oliveira (1.º suplente), Ana Maria Albuquerque Santos (2.º suplente), João Manuel Verdades Cordeiro dos Santos (3.º suplente) e Catarina da Anunciação Gonçalves Cordeiro e Silva (4.º suplente);

CÍRCULO ELEITORAL DE BORDÉUS-TOULOUSE (FRANÇA)

Lista “ Lealdade à Comunidade Portuguesa “: Vítor Gabriel Rodrigues (1.º efetivo), Maria Teresa Gonçalves Fontão (2.º efetivo), Filipe Dantas Fernandes (1.º suplente) e Célia Cristina Bárbara de Horta (2.º suplente);

CÍRCULO ELEITORAL DE LYON-MARSELHA (FRANÇA)

Lista “ Mudar… para Melhor “: Jorge Manuel Ascensão de Campos (1.º efetivo), Emília Fernanda de Campos Rolo de Macedo (1.º suplente), José Carlos da Eira Moreira (2.º suplente), Rosa Maria Ferreira Queiroz dos Santos Frejaville (3.º suplente), Manuel Gomes Bento Mendes (4.º suplente) e Maria de Fátima dos Santos Ferreira (5.º suplente);

CÍRCULO ELEITORAL DE PARIS (FRANÇA)

Lista “ Paulo Marques, cívica em defesa dos emigrantes” : António Paulo Neves Marques (1.º efetivo), Odete da Silva Fernandes (2.º efetivo), Fernando Julião Rodrigues (3.º efetivo), Cristina de Sá do Vale Alves (4.º efetivo), Pedro António Ribeiro Capitão (5.º efetivo), Maria Rosa Moreira Nunes (6.º efetivo), Henrique dos Santos Neto (7.º efetivo), Eloide dos Santos Francisco (1.º suplente), José Machado Ferreira (2.º suplente), Sandra de Pina Moniz Semedo (3.º suplente), Manuel Gomes Aparício (4.º suplente), Josefina Maria Dias Costa Rodrigues (5.º suplente), Davide Nelson Pereira Gomes (6.º suplente) e Sandrina Barros e Silva (7.º suplente);

CÍRCULO ELEITORAL DE ESTUGARDA-VARSÓVIA-PRAGA-BRATISLAVA (ALEMANHA, POLÓNIA, REPÚBLICA CHECA E ESLOVÁQUIA)

Lista “Diáspora Solidária“: Mário Lopes da Silva Botas (1.º efetivo), Maria Cândida Pereira de Melo (2.º efetivo), Miguel Ângelo Pereira Alves (3.º efetivo) e Jaquelina Pinheiro dos Santos Cerqueira (4.º efetivo).

CÍRCULO ELEITORAL DE DÜSSELDORF-HAMBURGO-BERLIM (ALEMANHA)

Lista “ Juntos! A força da comunidade “: Daniel Pedro de Oliveira Soares (1.º efetivo), Lídia Maria Borges Fidalgo da Silva (2.º efetivo), Philip Manuel Lourenço (1.º suplente) e Angelina da Silva Monteiro Costa (2.º suplente);

“: António Manuel de Matos Horta (1.º efetivo), Matilde Henriques Dias (2.º efetivo), Alfredo da Cunha Stoffel Penicheiro (1.º suplente) e Rosa Rocha Pascoal (2.º suplente) Lista “Comunidade entre gerações“: Manuel Rodrigues Machado (1.º efetivo), Edite Sofia Tavares dos Santos (2.º efetivo), Bruno Miguel Martins Carlos (1.º suplente) e Isabel da Conceição Nobre Cunha (2.º suplente).

CÍRCULO ELEITORAL DO REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA-IRLANDA DO NORTE-IRLANDA

Lista “ Unir para o Futuro “: Jorge Vieira Szabo (1.º efetivo), Elisabete Gomes 2.º efetivo), Marco Lopes 3.º efetivo), Sílvia Sousa (4.º efetivo), Odair Barreiros 5.º efetivo), Diana Cande (6.º efetivo), Guilherme Serranho (1.º suplente), Valéria Freitas (2.º suplente), Flávio Marques (3.º suplente), Maria Alice Fernandes (4.º suplente), Edemilson Rodrigues (5.º suplente) e Vanda Guerreiro (6.º suplente)

Lista "Pela Mudança": Pedro Filipe Anes Xavier (1.º efetivo), Maria Cristina Andrade Correia (2.º efetivo), José Manuel Barreto Sousa (3.º efetivo), Lídia Maria Nogueira Monteiro Santos (4.º efetivo), Nuno Miguel da Conceição Custódio (5.º efetivo), Susana Inês de Sousa Fialho Fortes Vaz (6.º efetivo), Jorge Manuel Monferreiro Fidalgo (1.º suplente), Maria Liliana Peixoto Lopes (2.º suplente), Domingos Pereira da Costa Cabeças (3.º suplente), Joana Filipa dos Santos Peixoto (4.º suplente), Maciel Pestana Vinagre (5.º suplente) e Isaura Martins Nunes Teixeira (6.º suplente).

CÍRCULO ELEITORAL DE HAIA (PAÍSES BAIXOS)

Lista “Comunidade 2.0“: Tiago Rodrigues Soares (1.º efeitvo) e Sandra Marisa de Queirós Monteiro Borsboom (suplente).

CÍRCULO ELEITORAL DE ESPANHA

Lista “Viva Portugal“: Hilário Caixeiro da Cunha (1.º efetivo), Ana Rita Martins Pinto (1.º suplente), Henrique Manuel Relógio de Sousa (2.º suplente), Antónia Leonor Teixeira Carvalho (3.º suplente) e Pedro Manuel Neiva Vieira de Amorim Faria (4.º suplente)

CÍRCULO ELEITORAL DE ANDORRA

Lista “A voz da Comunidade Portuguesa“: Rui Miguel Araújo Fernandes (1.º efetivo) e Sílvia Maria Paredes Prada (2.º efetivo)

Os restantes círculos eleitorais da Europa não tiveram candidatos ou as listas apresentadas foram consideradas inválidas.

Pode consultar a lista completa nesta ligação.