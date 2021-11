“Tocando Portugal” no Brasil

O trio musical português Rumos Ensemble apresenta, esta quarta-feira, o concerto multimédia “Tocando Portugal” na Embaixada de Portugal em Brasília, no âmbito da sua digressão pelo Brasil.

Além da capital brasileira, onde o trio realizará na quarta-feira um recital promovido pela Embaixada de Portugal e pelo Camões – Centro Cultural Português em Brasília, a digressão do Rumos Ensemble focou-se, maioritariamente, no estado de Minas Gerais, onde encerrará a sua passagem pelo país sul-americano, com uma apresentação na Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte, na sexta-feira.

O projeto “Tocando Portugal” reúne uma seleção de música tradicional de dez regiões portuguesas, arranjadas para o trio composto por Anne Victorino d’Almeida (violino), Luís Gomes (clarinete) e João Vasco (piano).

João Vasco assina ainda a produção audiovisual, que apresenta a diversidade das expressões regionais portuguesas ao público simultaneamente à execução das obras, com filmes inéditos de cada região, evocando a beleza e riqueza natural e arquitetónica do país.

Às imagens, somam-se depoimentos de personalidades de proeminência regional, nacional e internacional, naturais de cada região portuguesa, como António Victorino d’Almeida, Janita Salomé e Carlos Alberto Moniz.

“‘Tocando Portugal’ promove, assim, um concerto marcado pela interdisciplinaridade e a transversalidade estilística de três músicos eruditos de carreiras internacionais assinaladas nos quatro continentes, com olhar para o património musical tradicional português com uma energia contemporânea, porém acessível a todos os tipos de público, do mais erudito ao mais popular”, explicou o Centro Camões em comunicado.

O repertório contará com os temas “Ó Rama ó que Linda Rama”, do Alentejo, “Malhão”, do Porto, “Bailinho da Madeira”, da Madeira, “Recordai Nobre Senhor”, do Algarve, “Rosinha”, do Minho, “Fandango”, do Ribatejo, “Tema Tradicional de Mirandela”, de Trás-os-Montes, “Indo a Dona Silvana”, das Beiras, “Um Homem na Cidade”, de Lisboa, e “Olhos Negros”, dos Açores.

O espetáculo chega ao Brasil após passagens por palcos e salas de concerto de Portugal, Alemanha França, Namíbia, África do Sul, Estados Unidos, Cuba, Suíça, Tunísia, Cabo Verde, Espanha, Dinamarca, China, Bulgária e Grécia.

