Toalha luso-suíça é a “melhor do mundo”

É feita com o algodão mais valioso que há no mundo em parceria com a mais antiga fábrica de fiação, também do mundo, localizada na Suíça. Mas é de fabrico português e foi mostrada na maior feira internacional de têxteis-lar, a Heimtextil, que decorreu em Frankfurt, na Alemanha.

O conjunto de três toalhas de luxo, feitas com algodão das Caraíbas que até agora era apenas utilizado na camisaria, vai custar mil euros, adiantou o administrador da Sorema, empresa de Espinho que desenvolveu o produto e que o apresenta como sendo “a melhor toalha do mundo”.

Em entrevista ao jornal T, o empresário explicou que a toalha será apresentada mundialmente no Harrods, em Londres, seguindo-se o lançamento intercontinental, primeiro nos Estados Unidos da América e depois na China, países onde a Sorema tem grande parte do seu mercado e até empresas comerciais, sediada em Atlanta e Xangai.

Com volume de negócios de 15 milhões de euros em 2022, espera continuar a crescer neste ano, apresentando ainda outros produtos inovadores, como é o caso de um tapete para ioga feito com fibras de urtigas dos Himalaias (200 euros cada um) ou os Suite Area Rugs, tapetes desenhados para divisões de luxo.

Atualmente, a Sorema conta com 150 trabalhadores e toda a sua produção é exportada para 55 países.